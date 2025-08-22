Il carabiniere eroe salvò 9 persone: "Sembrava un bombardamento"

Il suo coraggio e, forse, anche la forza della disperazione, gli permisero di salvare la vita a nove persone. Tra queste, anche due bambini. Il carabiniere Romolo De Matteis, in pensione da due anni, fu tra i grandi protagonisti dei soccorsi prestati immediatamente dopo la scossa del 24 agosto 2016 ad Arquata. A distanza di nove anni da quella tragedia, il carabiniere-eroe ha ancora le lacrime agli occhi mentre rivive i momenti.

De Matteis, qual è l’immagine che ha ancora negli occhi?

"Ne ho tante, impossibili da dimenticare. Sembrava di essere al centro di un bombardamento. Si vivevano scene da film. Peccato, però, che non era una rappresentazione cinematografica. Era tutto vero. E’ stato terribile".

Quando venne chiamato ad intervenire?

"Subito dopo la scossa. Ero al comando di Ascoli e ci dissero di andare a Pescara del Tronto. Appena arrivati, vedemmo la gente che ci correva incontro. Urlando. E piangendo. Sembrava, appunto, che fosse esplosa una bomba. Macerie e sangue erano dappertutto. Le persone erano gravemente ferite e sentivamo le grida provenire da ciò che restava delle abitazioni. C’erano delle macchine che fungevano da diga, per intenderci, e che fermavano le macerie. Passammo sopra alle stesse auto per arrivare in quelle case dalle quali percepivamo delle urla".

Chi fu la prima persona che riuscì a portare in salvo?

"Per primi tirammo fuori dalle macerie due anziani. Poi un’altra signora. A un certo punto sentimmo la voce di un bambino che chiedeva aiuto. Ci precipitammo in quella zona. Vidi delle gambe e provai a tirarle fuori, poi mi accorsi che in realtà si trattava della nonna del piccolo, che purtroppo gli era morta praticamente accanto. Comunque, nel giro di qualche ora, tirammo fuori anche il bimbo. Fu un’emozione indescrivibile". Ha ancora contatti con le persone che ha salvato?

"Con qualcuno sì. Con altri no. Personalmente ne salvai nove, in tutto. L’orgoglio che si prova nel salvare la vita a delle persone è difficile da raccontare. Mi vengono ancora i brividi nel ripensare a quegli istanti. La gioia, però, di essere stati determinanti per alcune persone veniva offuscata dalla delusione per non essere riusciti a salvarne altre".

Lei ha ricevuto anche diversi encomi, che valore hanno?

"Sono stato nominato cavaliere della Repubblica e sono in attesa di una medaglia. Sono molto contento per questo, ma avrei preferito che quel terremoto non ci fosse mai stato".

Matteo Porfiri