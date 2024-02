Il Carnevale ascolano e il suo tratto geniale

Caro Carlino,

voglio condividere questa riflessione sul Carnevale ascolano. Mi sono fatto un giro in piazza e ho visto molti spunti interessanti: le colonnine di San Francesco stanche di essere importunate da turisti e passanti, l’uomo che si monta la testa e deve "ricalare dalla pianta", la bimba tenerissima che ha sbagliato piazza e si ritrova a vendere la verdura in piazza del Popolo anziché al chiostro di San Francesco e così via passando tra mille interpretazioni. Ecco, guardando questo spettacolo a cielo aperto (che, non mi stancherò mai di ripetere, va organizzato meglio in modo da far godere tutti al meglio delle meravigliose scenette) ho avuto un’illuminazione che mi ha confortato: l’intelligenza artificiale potrà fare diagnosi cliniche perfette, prendere il posto dei call center, degli ‘operatori allo sportello’ di enti pubblici e aziende, forse anche degli stessi giornalisti. Ma, ne sono certo, non potrà mai e poi mai partorire ciò che si vede in contesti come il Carnevale ascolano. Perché l’intelligenza artificiale altro non è che una capacità di calcolo e di elaborazione stratosferica, magari anche infinita. Schemi, infinitesimamente complessi, ma schemi. Il genio, invece, esce dagli schemi e resterà, grazie a Dio, genio.