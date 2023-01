Il Carnevale dei bambini

Il 2023 è l’anno dei ritorni: lo è anche per un appuntamento divenuto oramai tradizionale per le famiglie di Porto d’Ascoli: il ‘Carnevale per i bambini’, promosso dal Circolo dei Portodascolani. "La pandemia del Covid ha bloccato ogni attività economica, culturale, associativa, ricreativa, e naturalmente anche il Circolo dei Portodascolani ha interrotto qualsiasi attività – spiega il suo presidente, Franco Ruggieri - Il Circolo aveva promossa e portata a compimento una iniziativa ludico-ricreativa, quale il ‘Carnevale per i bambini’ sia nel 2019 che nel 2020, proprio poco prima dello stop totale disposto dal governo, stante qualsiasi mancanza promozionale pubblica a Porto d’Ascoli. Il carnevale si svolse a Porto d’Ascoli centro, in piazza del Redentore, ed ebbe a riscuotere un successo oltre ogni aspettativa. Questo sodalizio del Circolo dei Portodascolani, alla fine del 2022, stante la regressione della pandemia, ha ricominciato la propria attività associativa e, a norma di statuto, ha rinnovato il proprio direttivo: presidente Franco Ruggieri, vicepresidente Tablino Campanelli e Antonio Core, segretario Gabriele Straccia, tesoriere Francesco Alessandrini, consiglieri aggiunti Aldo Cocci Grifoni e Gino Micozzi. Come prima attività ha ripromosso l’organizzazione del ‘Carnevale per i bambini’ nell’edizione 2023. La manifestazione, d’intesa con l’amministrazione comunale, si svolgerà sabato 18 febbraio in piazza del Redentore dalle ore 14.30 alle ore 20; il programma è in avanzato stato di elaborazione, sia sotto l’aspetto burocratico-economico, sia per la ricerca degli animatori e sia per la regia. Si cercherà di coinvolgere altre realtà associative del territorio, le scuole e i quartieri".