Il Carnevale dei bambini. Mascherine e supereroi: si ride grazie ai più piccoli

È stata una mattinata di allegria e del divertimento. Il Carnevale di Ascoli 2025 è partito davvero la grande scongiurando anche il pericolo pioggia dopo una nottata di temporali. Oltre 1.500 studenti si sono riversati in Piazza Arringo e Piazza del Popolo con le loro maschere colorate. La mattinata si è aperta con il corteo guidato da Re Carnevale e dalle maschere tipiche di Buonumor Favorito e Lu Sfrigne. Poi tutti a ballare e a cantare con tanto di lancio di coriandoli. Un grande lavoro coordinato da maestre e professoresse, ma anche da tanti genitori che hanno accompagnato i gruppi soprattutto dei più piccini. È molto gradite alla fine anche le merendine offerte dallo stabilimento Barilla di Ascoli. Insomma, tutto secondo copione, con una cornice di pubblico pronta ad applaudire tutti i gruppi tra colori, ironia, musica e riferimenti satirici e dialettali dalla realtà locale a quella nazionale e internazionale.

Poi, nel pomeriggio, ancora bambini e divertimento in musica grazie allo spettacolo Disneiamo in piazza del Popolo. "Che belli i vostri sorrisi e le risate, che fantastica atmosfera tra musica e coriandoli – ha commentato il sindaco Marco Fioravanti sui social – Buon Giovedì Grasso e buon Carnevale a tutti". Anche la giornata di oggi, si preannuncia ricca di appuntamenti. Alle ore 16, una delegazione carnascialesca composta farà visita ai bambini nel reparto di Pediatria dell’Ospedale ‘Mazzoni’. Alle ore 18, invece, i Musei Civici hanno programmato, l’iniziativa "Maschere d’autore", nella sala di Cecco della Pinacoteca civica, con la presentazione al pubblico (ingresso su prenotazione) dei preziosi costumi delle Maschere storiche ascolane, Buonumor Favorito e Lu Sfrigne, realizzate da Graziano Ricami. Per l’occasione saranno esposti anche gli originali abiti settecenteschi dei valletti del palazzo comunale di Ascoli. Al termine, dolci tipici del Carnevale ascolano a cura di Zè Migliori.

Dalle 19 e fino a sera, in piazza del Popolo, concerto di Likra, Aragona, Dd, Anna Filiaggi, Pencil e Leroy.; e dj set con Alessandro Travaglino, Dobra, Slender e Lorenzo Mariani. Vocalist: Nicolò Capoferri e Matteo Piconi. Presenteranno la serata Sergio Storoni, Luca Bachetti, Maria Gaspero e Giulia Quagliarini. Alle ore 20, al Foyer del Teatro Ventidio Basso, ci sarà l’atteso Gran ballo a corte.

Valerio Rosa