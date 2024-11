Il Carnevale di Offida protagonista a Olbia

Dopo aver ‘salpato’ l’oceano, per il Columbus day a New York, il Carnevale storico di Offida sarà nuovamente protagonista a Olbia in occasione della tredicesima edizione di ‘Storie di un Attimo’. Le foto del Carnevale storico scattate da Luca Cameli saranno esposte alla tredicesima edizione di ’Storie di un Attimo’, il festival popolare del museo archeologico di Oblia. Dal 22 novembre all’8 dicembre saranno 32 fotografie in mostra, suddivise in due serie, che catturano l’essenza del carnevale: il coinvolgente e rituale del Bove Finto, e il fascino incendiario dei Vlurd. Gli scatti raccontano la passione, l’energia e l’autenticità che rendono il Carnevale di Offida unico nel panorama delle tradizioni popolari italiane.