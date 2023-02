Il Carnevale è subito uno spasso E oggi va in scena il primo atto

di Lorenza Cappelli

Dai tanti cantieri presenti in città, alla candidatura (non andata a buon fine) di Ascoli a capitale della cultura per il 2024, dal caro bollette, all’oliva ascolana, la fantasia e la satira non mancheranno di certo in questo Carnevale 2023 per il quale, oggi, va di scena il primo atto. Tantissimi i temi ai quali le macchiette e i gruppi mascherati, iscritti e non al concorso, si sono ispirati. Da quelli prettamente cittadini a quelli maggiormente di carattere nazionale, le risate sono assicurate per chi oggi si immergerà nell’atmosfera del Carnevale delle ‘cento torri’. Ieri, intanto, un primo assaggio della festa carnascialesca ascolana è stato dato, sia dagli iscritti alla categoria ‘Omnia Bona’ del concorso mascherato organizzato dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’, sia dai gruppi non iscritti e dalle macchiette. Tra quest’ultime un simpaticissimo Mauro Gionni nei panni, questa volta, di un’ex assessore comunale ora consigliere regionale. A dare spettacolo, ieri mattina in piazza del Popolo, anche il gruppo fuori concorso ‘La posta al Meletti’ capitanato da Roberto Paoletti che, nei panni di un cacciatore, ha organizzato una posta nello storico bar di piazza del Popolo dove una famiglia di cinghiali stava tranquillamente prendendo un aperitivo. Immancabile anche il trio formato dalle mascherine d’oro Zè Vagni e Alberto Ercoli, e dalla mascherina d’argento Domenico Fioravanti, per l’occasione improbabili orchestrali del teatro alla Scala.

Gli iscritti nella categoria Omina Bona del concorso sono, invece, i seguenti: Seme rifierite, Lu traduttò; Li cinghiale repelisce… dove chisce ne pelisce; Natale con i tuoi… Pasqua in clinca da noi; La vedova di Carnevale; Resetta e Memena alla ricerca dell’acqua perduta: Repegghieteve sta croce; Back to the future; Famiglia Ingalls: la casa nella prateria; Le tagliatelle di nonna Pina; Pinocchio e li besciè; La principessa sul pisello; Me so sterat nen pozz iocà; Ogni giorno con i nonni è una favola!; Masha e Orso; Che è su’sa caciara?; So più brave de Silvan; Tocca a recapà li noce da li carrecigghie; L’aperegina… di casa; So’ velute la bicicletta e mò pedala… perché lu pegge vè sempre arrete; Ma dove sta ‘sa coda; La vogghia d’stdià; Se famo 3 a 3; Mascherina d’oro e Asene che vola a tutte quante fa gola; Il pilota e… la nuova rossa Sf-23; Ascoli Piceno città delle cento torri… gru; So pierse lu file de lu discorse; Lu ngiampate; Lu cappotte… de casa; Lu steward asculà sta dappertutte… pure a Sanremo; Ascoli nnì più… mò è città de 100 gru; Il grillo… mangiante!; Lu vì fa male e gli insetti fa cantà.

E ancora, anche quest’anno, come avvenuto qualche anno fa, tornerà ad Ascoli in maschera, nella giornata di martedì, un gruppo tutto al femminile proveniente dalla vicina località abruzzese Pineto. Il nome scelto per la mascherata è ‘Pineto di verde e d’azzurro’ con abiti molto colorati e lucenti che hanno confezionato le stesse protagoniste. Infine, per la prima volta sarà presente al Carnevale di Ascoli la cooperativa Ama Aquilone che avrà la propria postazione in piazza Roma.