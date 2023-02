Il Carnevale entra nel vivo Oggi i gruppi Omnia Bona

Il Carnevale di Ascoli entra sempre più nel vivo. Quella di oggi sarà, infatti, una giornata ricca di appuntamenti e che segnerà la chiusura ufficiale delle iscrizioni al concorso per gruppi mascherati. Quest’ultime si potranno effettuare fino alle 12.30, nella sala Cola d’Amatrice, nel complesso monumentale di San Francesco, che quest’anno ospita la segreteria dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’. Ultime ore disponibili, dunque, stamattina, per chi volesse partecipare alla gara. Gara che poi, già nel pomeriggio, prenderà il via per i gruppi iscritti alla categoria ‘Omnia Bona’, ovvero le mascherate che si esibiscono il sabato, appunto, e la domenica mattina. Nel frattempo, sempre oggi, ma alle 15, a palazzo dei Capitani, si svolgerà il laboratorio di conoscenza e interpretazione sul tema ‘Storie di maschere e Carnevali’. Altro appuntamento di oggi, importante e canonico per il programma carnascialesco, quello della Raviolata, organizzata dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ su idea de ‘Li Precise’, che per la prima volta si svolgerà nella location del chiostro di San Francesco intorno alle 17,30. Infine, in serata, è in programma il veglione organizzato dall’associazione del Carnevale al Circolo Cittadino che già da diversi giorni ha fatto registrare il tutto esaurito.

E ancora, per dare modo a tutti di vedere e vivere il Carnevale anche da casa, l’associazione presieduta da Marco Olori, insieme all’Amministrazione comunale, ha promosso la produzione di una diretta video per le giornate di domani e martedì. L’intera produzione sarà curata da ‘Xentek produzioni televisive’ in partnership con Radio Ascoli e Vera Tv. Un impianto tecnico imponente e d’avanguardia che permetterà di vivere da casa il Carnevale ascolano in diretta grazie a una regia mobile flycase, 7 telecamere, uno studio live per le interviste agli ospiti, una zona live dove intercettare e interagire con le maschere itineranti, due telecamere mobili che andranno a visitare in diretta le istallazioni fisse dei gruppi mascherati nelle varie zone del centro. Un impegno importante anche dal punto di vista delle risorse umane, con oltre 25 persone al lavoro tra cronisti, operatori audio-video, grafici, tecnici e assistenti per assicurare un lavoro professionale e di qualità.

Non mancheranno sorprese e nel corso della diretta sarà possibile rivedere e commentare anche delle immagini storiche degli anni passati. Previsto, inoltre, uno speciale dedicato a Innocenzo Cenciarini, protagonista di innumerevoli Carnevali degli anni passati. Sarà possibile vedere la diretta su VeraTv (canale 11), sui canali social dell’associazione del Carnevale e Radio Ascoli in Tv, facebook e youtube , a partire dalle 16.30 fino alle 20, sia domani, che martedì grasso.

Lorenza Cappelli