Il carnevale estivo a Cupra

Circa 530 maschere, 4 carri e 9 gruppi, hanno animato, con colori e musica, il Carnevale estivo di Cupra Marittima, giunto alla terza edizione e che ha visto tantissimi residenti e turisti lungo le strade e sul lungomare per assistere alla sfilata. Al termine vi è stata la votazione per l’assegnazione dei premi: Per il gruppo più numeroso premiato ’Raffella Carrà’, il premio Pro Loco a ’I tirolesi’, il premio Originalità a ’La concola cuprense De.Co’, il cui marchio è debuttato, ufficialmente, proprio nel giorno di Ferragosto. "Grazie alla Pro Loco, ai gruppi mascherati e a tutti quelli che ci mettono quel pizzico in più per regalarci e farci vivere bei momenti di leggerezza e di divertimento – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni - Vedere sui social tantissime foto e video della sfilata fa capire quanto questa festa stia tornando ad essere sempre più un appuntamento sentito da cittadini e turisti".