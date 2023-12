Il Carnevale fa mezzo secolo

Offida si prepara a festeggiare il 500esimo anniversario del suo rinomato Carnevale storico. Una celebrazione che attraversa cinque secoli di storia, cultura e tradizioni, rendendo questo evento uno dei più antichi e suggestivi dell’intero panorama regionale e nazionale. Il Carnevale si fa risalire al 1524, non si sa se fosse una maschera, una caccia al bove, o semplicemente la voglia di stare insieme. Lo ludus tauri, gioco del toro, tanto amato dall’antica Italia, era praticato anche ad Offida, come testimoniato dagli antichi registri contabili della città di Fermo e risalenti al 1445-1460, dai quali si evince con chiarezza dell’acquisto di uno steccato per il bove. Altre prove vengono da delibere comunali del 1500 con le quali si cercava di sanzionare e dissuadere la popolazione dalla "mala consuetudine di balli e maschere". Gli stessi piatti storici del carnevale offidano vanno in direzione di questa conferma. Come da tradizione Carnevale si aprirà il 17 gennaio, i festeggiamenti proseguiranno per tutto il 2024 con un ricco programma di iniziative. Quest’anno l’apertura sarà anticipata a sabato 13 gennaio nel teatro Serpente Aureo con un excursus storico culturale e sociologico sul carnevale a cui seguiranno straordinarie sorprese. "Questo anniversario è una testimonianza della forza di una comunità nel preservare le sue tradizioni, essere qui ad aprire questo anno di festeggiamenti mi rende orgoglioso – afferma il sindaco di Offida, Luigi Massa –. Abbiamo pensato ad una serie di iniziative insieme agli assessori e alla Pro Loco che da sempre ci supporta nella gestione. In questi festeggiamenti coinvolgeremo le scuole di Offida al fine di rinsaldare il legame con le tradizioni; lo faremo aprendo un contest di disegno e allestendo, con i lavori dei ragazzi, una mostra permanente. E poi un contest fotografico aperto a coloro che vorranno cimentarsi con una foto su uno dei tre temi che meglio rappresentano lo spirito del nostro carnevale: l’amicizia, il sorriso, la tradizione. Le celebrazioni si protrarranno per tutto il 2024 con road show di giornalisti, convegni e la pubblicazione di un nuovo libro sul Carnevale Storico di Offida". Il programma completo delle celebrazioni, inclusi gli spettacoli, le sfilate e gli eventi collaterali, sarà annunciato nelle prossime settimane.

m.g.l.