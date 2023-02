Il Carnevale parte col botto Domenica degli Amici show

Carnevale storico di Offida, buona la prima. Un primo assaggio che non ha deluso le aspettative degli organizzatori. Tantissime le persone che hanno partecipato alla ’Domenica degli Amici’, nei locali tutto esaurito. Le persone sono arrivate nel Borgo, già nelle prime ore del mattino, per pranzare e poi festeggiare tutti insieme in piazza del Popolo, il salotto buono della cittadina. E’ stata un giornata di festa ma, soprattutto, di divertimento assicurato per tanti giovani e adulti, che insieme hanno ritrovato la voglia di divertirsi. Già nelle prime ore del pomeriggio un fiume di gente si è riversata nel centro storico regalando uno spettacolo suggestivo, colori, musica, ha trasportato i presenti in un’atmosfera festosa e ancestrale. ‘La Domenica degli amici’ dà l’inizio della festa. Dopo l’interruzione forzata, a causa della pandemia ‘La Domenica degli amici’ segna la ripartenza definitiva, il ritorno della festa del Carnevale storico di Offida. Neanche l’abbassamento delle temperature ha compromesso la festa, la musica ha riscaldato l’atmosfera. In piazza sono scesi tutti: Carnevale infatti è la festa che unisce tutte le generazioni. Grande soddisfazioni per gli organizzatori nel vedere così tante persone in piazza e per essere tornati a festeggiare come in passato, compiaciuti anche i ristorati per gli affari conclusi nella giornata. I motori si scaldando, per i prossimi appuntamenti, naturalmente il clou con Lu Bove Fint e i V’lurd.

m.g.l.