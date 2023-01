Il Carnevale scalda i motori

Macchina organizzativa del Carnevale di Ascoli al lavoro per l’edizione 2023, attesissima dopo tre anni di stop imposto dalla pandemia e in programma dal 16 al 21 febbraio. Con qualche cambiamento nel programma, tra novità come il veglione al Circolo cittadino organizzato dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ e appuntamenti che non ci saranno come la Festa della fantasia che però sarà sostituita dall’esibizione del gruppo musicale ‘Vhs-Disney Rock Band’, l’attesa più grande è per l’apertura delle iscrizioni al concorso mascherato. Iscrizioni che si prevede saranno numerosissime e che potranno essere effettuate, nella sala Cola dell’Amatrice, da lunedì 13 febbraio fino alle ore 12 di sabato 17 febbraio. Proprio nella location che accoglierà le iscrizioni e che è stata concessa dal Comune, durante il Carnevale saranno esposti i costumi di Re Carnevale, Buonumor Favorito e Lu Sfrigne. Ma a cosa si ispireranno quest’anno le macchiette e i gruppi? Difficile prevederlo, ma sicuramente i temi cittadini di maggiore attualità come i numerosi cantieri che ci sono ad Ascoli tra sisma e superbonus, la sosta, la candidatura a capitale italiana della cultura per il 2024 (sfumata), lo stadio e tanti altri saranno al centro delle gag che i protagonisti porteranno in scena, nelle giornate di domenica e martedì, nelle piazze e vie del centro. L’associazione presieduta da Marco Olori sta decidendo proprio in questi giorni per le postazioni fisse in quanto, per via dei cantieri, alcune non saranno dove erano negli anni passati.

Tornando, comunque, alle novità di questa edizione 2023, in attesa di poter fare, finalmente, un gran ballo in teatro (chissà, magari il prossimo anno), l’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ ha deciso di organizzare, per sabato 18 febbraio, un veglione al Circolo cittadino. Una location storica, in città, per le feste di Carnevale. Il veglione avrà due tipologie di ingresso a pagamento: alle ore 20 cena con ballo (richiesta la maschera o in alternativa abito scuro) e dopo le 22 ingresso solo per il ballo. E ancora, il giovedì grasso rimarrà la giornata interamente dedicata ai bambini con, il Carnevale delle scuole la mattina, e il concerto, nel pomeriggio in piazza, del gruppo ‘Vhs-Disney Rock Band’ che proporrà musica e canzoni dei cartoni animati. Giornate clou, come sempre, saranno quelle della domenica e del martedì grasso (rispettivamente 19 e 21 febbraio), quando il cuore delle ‘cento torri’ diverrà come un grande teatro a cielo aperto grazie alla presenza dei gruppi mascherati. Il martedì ci sarà l’annuncio, in piazza del Popolo, delle ‘nomination’ dei gruppi mascherati candidati alla vittoria finale e, a seguire, è prevista la festa conclusiva con la musica dei Doctor Vintage per vivere il Carnevale fino alla fine.

Lorenza Cappelli