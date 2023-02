Il Carnevale scalda i motori della 38esima edizione

Il carnevale di Amandola giunto alla sua 38esima edizione sta scaldando i motori. Una delle manifestazioni più sentite e attese nella città montana, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e quest’anno anche con l’associazione ‘La Cucuma’, che oltre a coinvolgere la popolazione, richiama visitatori anche da fuori provincia e regione. Per l’occasione è stato articolato un programma che si sviluppa in sei appuntamenti. Si partirà domenica 12 febbraio alle 15 con l’evento più atteso: la sfilata delle maschere e dei carri allegorici per le vie della città a cui parteciperanno anche associazioni e scuole. Al termine della sfilata la festa continuerà in piazza Risorgimento con l’intrattenimento di Mauro Giannini e Dj David. Nel giorno della sfilata si potranno gustare presso i ristoranti di Amandola piatti a base di tartufo e nei bar e pasticcerie i dolci tipici del carnevale. La novità di quest’anno sta nel fatto che è stata ripristinata l’antica tradizione delle serate danzanti, che si terranno nei giorni 18 febbraio con Fabrizio e Raffaella, il 20 con Roberto Carpineti e il 25 con Stefano, Mirco e Cristian all’interno del cineteatro Europa. Il programma prevede anche ‘Bimbi in Maschera" che si terrà sempre al cineteatro Europa martedì 21 febbraio alle 15 con giochi, musica, canzoni e tante sorprese, naturalmente ad ingresso gratuito. Un ruolo determinante nell’iniziativa è stato giocato dai commercianti che fin da subito hanno contributo allestendo addobbi carnevaleschi e il pupazzo ‘Re Carnevale’ che verrà bruciato, dopo l’estrazione dei premi della lotteria: 1° premio buono acquisto da 700 euro; 2° buono acquisto da 300 euro, e 3° buono acquisto da 200 euro. In caso di maltempo la sfilata sarà rinviata al 26 febbraio, per info contattare l’Ufficio turistico 338-9509376 oppure la Pro Loco 338-3453715.

Alessio Carassai