Il Carnevale si mette già in moto

L’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ si prepara a far partire la macchina organizzativa per l’edizione 2024 della kermesse carnascialesca in programma dall’8 al 13 febbraio. Intanto, però, domani, alle 19, al caffè Meletti, è in programma un momento di aggregazione riservato a tutti i partner che hanno contribuito con il loro sostegno alla riuscita dell’edizione 2023. All’evento parteciperà anche Annunziata Simonetti, 90 anni compiuti lo scorso 12 novembre, che nella scorsa edizione si è mascherata con un gruppo iscritto al concorso, dimostrando che il Carnevale ascolano è per tutti, a qualsiasi età. "L’incontro al Meletti sarà un’occasione – spiega Marco Olori, presidente dell’associazione – per prepararsi a ripartire con il giusto entusiasmo e nuove idee per migliorare e potenziare ulteriormente il Carnevale ascolano".