Il Carnevale vola a New York ’Columbus Day’ con il Piceno:: "Sarà un’occasione unica"

Le maschere offidane volano a New York. Gli assessori Isabella Bosano e Marica Cataldi presenzieranno al prestigioso Columbus Day, un evento che celebra l’80º anniversario della storica sfilata che si festeggia in ricordo della scoperta dell’America (12 ottobre del 1492). Per l’occasione indosseranno gli abiti della tradizione: lu guazzarò e la M’ntura simboli della cultura e dell’identità della città. Questo importante traguardo è frutto di un progetto del Centro coordinamento delle Maschere italiane che è riuscito ad aprire le porte del Ministero degli Esteri e che ha visto coinvolti i principali carnevali storici italiani. Il corteo sarà caratterizzato da oltre 100 maschere che sfileranno per rappresentare l’Italia, inclusi i carnevali marchigiani di Ascoli Piceno, Fano e Offida. Il presidente dell’associazione, Valerio Corradi, promotore e guida del progetto, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è far conoscere queste realtà straordinarie e rafforzare il senso di comunità, un patrimonio fondamentale della nostra nazione". Corradi ha voluto ringraziare in particolare l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Massa per il sostegno, sottolineando come questo evento rappresenti una straordinaria opportunità per promuovere la cultura italiana nel mondo. A rimarcare l’importanza di questa partecipazione è stato anche Alessandro Bono, presidente del consiglio comunale di Ascoli, che ha definito il Columbus Day "Un’occasione fondamentale per valorizzare la storia e la tradizione ascolana che è profondamente legata alla commedia dell’arte e alla satira".

Mirella De Santis, referente per le Marche del Centro di Coordinamento Maschere Italiane, ha espresso la sua soddisfazione nel rappresentare la sua terra: "La bellezza delle Marche sta nella sua pluralità: una regione unita nella storia, ma ricca di tante particolarità locali. Offida, con il suo straordinario patrimonio culturale ha ben chiara l’importanza di tramandare le tradizioni ai più giovani, come dimostra la consuetudine di vestire i bambini appena nati con il guazzarò o m’ndura sotto carnevale". Le assessore Isabella Bosano e Marica Cataldi hanno voluto evidenziare l’importanza del carnevale per la comunità di Offida: "Il carnevale è parte del nostro Dna, tesse le nostre radici culturali e rappresenta un collante sociale che ci unisce e ci spinge a collaborare". "Il Columbus Day – commenta il sindaco Massa – sarà un’occasione fondamentale per valorizzare i nostri borghi e dimostrare quanto ancora l’Italia possa offrire in termini di cultura e tradizioni".

Maria Grazia Lappa