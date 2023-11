Il cartellone delle feste a Castel di Lama: "Torna la slitta di Babbo Natale"

Castel di Lama, al via il calendario delle feste. E’ stato il sindaco Mauro Bochicchio ad annunciarlo: "Ringraziamo – ha detto il primo cittadino : volontari e associazioni che, con il loro impegno in sinergia con l’amministrazione, ci permetteranno di vivere un mese incredibilmente ricco di appuntamenti. Quest’anno torna la slitta di Babbo Natale, che nel pomeriggio del 24 dicembre percorrerà le vie della cittadina per consegnare doni e dolci ai bambini". Gli appuntamenti partiranno l’8 dicembre alle 16, in piazza Gramsci con l’inaugurazione della Casetta di Babbo Natale, sabato 9 dicembre, alle 20, nel ristorante di Offida La Fonte, si terrà la cena concerto del Corpo bandistico Città di Castel di Lama. Poi sabato 16 dicembre, alle 15, nella sede del Circolo Anni d’argento spazio a brindisi e tombolata a premi. Alle 16.30, nella sala consiliare a premiazione del progetto dell’Avis ‘Un dono per tutti’, alle 17.30, nel teatro ‘B. Gigli’ di Pagliare saggio di Natale ‘Dirty Dancing’ dell’Akkademia delle Fate. Sabato 23 dicembre alle16, nella sala consiliare ‘Bambini giochiamo a tombola’. Nel giorno della Vigilia, torna la magia della Slitta di Babbo Natale, che partir, alle 14.30, davanti la chiesa di Chiarini. Martedì 26 dicembre, alle 21, nello splendido Borgo storico Seghetti Panichi, il Corpo bandistico Città di Castel di Lama si esibirà nel Concerto di Natale. Mercoledì, alle 21, nella sala comunale laboratorio creativo, giovedì 28 dicembre, alle 21,concerto di Natale a cura del Coro delle Ville e del Piccolo coro delle Ville. Venerdì 29 dicembre, nei locali del Circolo anni d’argento, alle 15.30 Frustingo day laboratorio per ragazzi dai 9 anni in su. Sabato 30 dicembre e mercoledì 3 gennaio, alle 16, nella sala consiliare laboratorio creativo. Sabato 6 gennaio ‘Arriva la Befana’ a cura dell’associazione Il Miglio.

m.g.l.