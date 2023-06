Il cartellone dell’estate a Massignano

Un bel cartellone delle manifestazioni estive quello messo in campo dall’amministrazione comunale di Massignano. Domani ci sarà ’La magia della musica al tramonto’ nel lavandeto sulla collina di San Giuliana; domenica ’Quando la terracotta incontra il rame’; il 15 e 16 luglio la sagra della Birra e della piazza a Marina di Massignano, il 23 luglio la Festa della Terracotta e fra una data e l’altra andrà in scena il torneo delle contrade. Il 5 e il 6 agosto ci sarà la due giorni della Festa della Musica, il 12 la cena delle Contrade e il 14 grande appuntamento clou degli eventi, la Sagra delle Frittelle dolci al profumo di cannella, specialità gastronomica attesa da migliaia di persone tra turisti e non. Il 27 agosto ci sarà la Fiera di Villa Santi con l’inaugurazione del restauro della storica fontana. A settembre ci saranno due appuntamenti, il 9 il concerto d’organo con la premiazione de ’I Borghi raccontano’ e il 10 i festeggiamenti in onore della Madonna del Soccorso.