Il cartellone di Spinetoli Ce n’è per tutti i gusti

Presentato il cartellone estivo di Spinetoli. Gli eventi, partiti dal 1 giugno sono variegati: dallo sport, alla cultura, dall’ecologia, alle feste patronali e gli appuntamenti enogastronomici. Sarà attivo per tutto l’estate il Belvedere Divino – che a luglio e agosto potenzierà l’orario di apertura – e sarà possibile prenotare delle visite ai musei della Civiltà contadina e della Scultura e la Necropoli romana. "Stiamo vivendo un periodo di grande entusiasmo a Spinetoli – commenta il sindaco Alessandro Luciani – per la prima volta presentiamo un calendario estivo pieno di eventi per ogni età". Il cartellone è iniziato il 2 giugno con la passeggiata di riconoscimento di erbe spontanee, mentre l’8 giugno si è tenuta la marcia della legalità dell’Ic Spinetoli-Acquaviva. "Per la prima volta – spiega l’assessore Germana Gagliardi – hanno manifestato gli alunni di tutti i plessi: erano in mille compresi gli insegnanti e gli esperti che hanno seguito il progetto. Un momento di condivisione, integrazione e riflessione sulla legalità, il valore dello sport e dell’amicizia con l’esibizione del coro della scuola".

Torna l’appuntamento con la quarta edizione del Club dei Lettori. Undici saranno gli appuntamenti che si terranno in Piazza Roma, sempre alle 21. Si comincia il 22 giugno con Leonardo Seghetti, 29 giugno Daniela Tiburzi, 6 luglio Ciro Cocozza, 13 luglio Giacomo Visconti, 20 luglio Maria Chiara Marzoli, 27 luglio Giuseppe Scarpellini, 3 agosto Anastasia Fioravanti, 17 agosto Francesco Ciabattoni, 24 agosto Maria Pia Foschini, 31 agosto Alberto Ventriglia, 14 settembre Valentina Parisani. Tra gli eventi sportivi troviamo il XX Trofeo Avis (25 giugno) e il torneo Calcio a 8 (28-30 giugno e dal 1 al 19 luglio). Ogni lunedì dal 3 luglio al 28 agosto si terrà Spizzica il Piceno, la cena in Frantoio (Oleificio Silvestri Rosina); dal 31 luglio al 7 agosto la Festa Madonna Addolorata e la Sagra dei Maccheroncini alla Pagliarana in Piazza Kennedy. Mentre a settembre (6-10) torna la Festa di Spinetoli con la Sagra dello Stoccafisso e la Festa dell’Uva (9 settembre). Tra gli eventi anche Bande in Festival, in Piazza Leopardi (1 luglio); Nessun Dorma, Parco della Pinetina (21-22 luglio); L’Arte non è acqua, in Piazza Roma ( 11-13 agosto); Festival Marameo con in scena il Mago di Oz in Piazza Roma (12 agosto); Il ballo della pupa, Piazza Leopardi (16 agosto); Festa Fiobbo, San Pio (18-21 luglio).. "La nostra comunità è molto attiva – conclude la Gagliardi – per questo sono stati patrocinati diversi centri estivi di avari ambiti, anche per bambini di 1 anno. C’è solo l’imbarazzo della scelta". Centro estivo under 6, dal 3 luglio al 4 agosto (Scuola Pertini); 8° Campus Estivo Pagliare, dal 12 giugno al 4 agosto (Scuola Pertini); centro estivo al maneggio (5-14 anni) dal 12 giugno all’8 settembre, nel maneggio Pony Passion in collaborazione con la Bottega della Speranza; campus sportivo CSI (3-14 anni), dal 3 luglio presso la Scuola Infanzia Voltattorni; centro estivo Oasi La Valle (1-12 anni) dal 12 giugno; Amici Disparati, attività estive dal 26 giugno al 16 settembre al Social Club.