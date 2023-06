"Il cartellone più ricco di sempre" A settembre il memorial Troiani

L’estate ascolana 2023 sarà l’estate dei festival e – come dice il sindaco Marco Fioravanti – "con il cartellone più ricco di sempre". "Non ci sono mai stati così tanti eventi – continua il primo cittadino ascolano –, con questa differenziazione di spazi, luoghi e generi". Ma perché l’estate dei festival? Perché ce ne sono davvero per tutti i gusti, a cominciare dal Festival del reportage in programma dal 29 giugno al 2 luglio. Ideato dall’associazione ‘FaRe - Fabbrica del reportage’ e diretto dal fotografo ascolano Ignacio Maria Coccia, la manifestazione anche quest’anno si svolgerà nella suggestiva cornice del chiostro del museo dell’arte ceramica, con fotografi, videomaker e giornalisti multimediali che racconteranno i loro lavori. E ancora, dal 13 al 16 luglio sarà la volta del Festival delle generazioni al chiostro di San Francesco, ma anche del festival musicale ‘Jazz Ap’ con concerti in piazza del Popolo, piazza Arringo, parco dell’Annunziata e Elettrocarbonium. Dal 27 agosto al 3 settembre, a San Marco e San Giacomo torna ‘Controvento. Festival dell’aria’, mentre dal 3 settembre al primo ottobre il tradizionale appuntamento con ‘Ascolipicenofestival’ con concerti nei giardini dell’Arengo, al Forte Malatesta, al chiostro di Sant’Agostino e al museo della ceramica. Il 9 settembre, invece, la piazza del municipio ospiterà la seconda edizione di ‘Symphony of Caos’ a cura di Asco dj, mentre l’11 settembre sarà la volta del memorial ‘Alessandro Troiani’ organizzato dall’Ail per raccogliere fondi a favore del reparto di ematologia dell’ospedale ‘Mazzoni’.

l. c.