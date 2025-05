Il cartone animato dei ragazzi ’Oltre le porte’ sullo schermo: ecco il lavoro della scuola media

Un cartone animato realizzato dai ragazzi della Media di Monticelli nell’ambito del progetto ‘Fido School’. Un progetto voluto da Anteas, l’associazione di volontariato del mondo Cisl, l’associazione Koete, il cinecircolo Don Mauro, l’associazione di promozione sociale La Corolla e la parrocchia di SS.Simone e Giuda di Monticelli. Nella prima settimana del mese di febbraio con l’Isc Don Giussani di Monticelli è stata presentata la quinta edizione del progetto ‘cartoon school’ con il cartone ’Oltre le porte… un ponte sospeso sul tempo’, che verrà proietttato martedì 3 giugno alle ore 18.30 nella Sala della Comunità della parrocchia Ss. Simone e Giuda di Monticelli. "Il ringraziamento va alla dirigente Francesca Camaiani e alle docenti dell’Isc che ci hanno accolto con molta disponibilità per il secondo anno, nonché al Cinecircolo e alla parrocchia con Don Giampiero Cinelli per la messa a disposizione degli spazi" ha dichiarato il presidente Anteas Antonio Poli. "Il progetto Fido School è approdato per la seconda volta nella nostra scuola – ha commentato la dirigente Camaiani – e vogliamo che diventi strutturale in modo da ripeterlo ogni anno perché abbiamo visto i ragazzi entusiasti. E’ diventato un progetto di quartiere, realizzazione di quel patto educativo stretto fra la scuola, le parrocchie e le associazioni". Soddisfatto anche Don Giampiero Cinelli, parroco di Monticelli: "Il tour della Fido-School si è fermato nella parrocchia SS.Simone e Giuda, con la collaborazione del Cinecircolo. Parrocchia che ha messo a disposizione i propri spazi, ma anche dato il segnale di una Chiesa aperta, vicina alle nuove generazioni e a disposizione del territorio. E’ una delle concretizzazioni di quella ‘Porta della speranza’ sull’alleanza educativa che le parrocchie del quartiere hanno scelto per questo anno giubilare che ha per titolo ‘Pellegrini di speranza".

Valerio Rosa