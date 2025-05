Il caso a Castel di Lama. Parco di via Giordano Bruno, scontro circolo Cori-Bochicchio

Scontro sul decoro, il parco di via Giordano Bruno finisce al centro di un botta e risposta tra il Circolo Mauro Cori e il sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio. "Vergognoso! Questa è la situazione del Parco di via Giordano Bruno segnalata da un cittadino – scrivono i rappresentanti del Circolo Mauro Cori –. Incuria totale immondizia ovunque, cestini stracolmi mai svuotati, giochi rotti e pericolosissimi. Ovviamente inutilizzabili, l’ennesima dimostrazione di una frazione (Piattoni) abbandonata, lasciata morire". La nota rincara la dose: "Tenete lontani i bambini da questo parco. Poi se la prendono se li giudichi inadeguati! Cari assessori rotanti tutti, oltre che inadeguati siete senza vergogna. Ma è così difficile provare a mantenere un minimo di decoro per il paese? Ah già la risposta la sappiamo... non è colpa vostra! Vero? Vediamo adesso chi incolpate!".

Le condizioni in cui versa l’area verde sono diventate improvvisamente al centro del dibattito politico di Castel di Lama, il sindaco Bochicchio non si dà per vinto e risponde alle accuse: "Voglio confortare gli amici del Circolo FdI di Castel di Lama e l’anonimo segnalatore che il parco di Via G. Bruno è stato già ripulito dal sottoscritto". Il sindaco in persona conferma di aver ripulito il parco: "Mi permetto di farvi una confidenza: ho provato una grande soddisfazione a ripulire questo parco (e non è la prima volta che accade) e non mi vergogno minimamente di averlo fatto. Non ci vuole molto per fare qualcosa di utile per la nostra comunità, probabilmente lo stesso tempo che voi avete impiegato per scattare le foto e scrivere il post per gridare urbi ed orbi ‘vergogna’, ‘inadeguati’, ma naturalmente ognuno interpreta con il proprio stile il ruolo per cui si è stati eletti".

Il sindaco poi precisa: "Il parco era stato pulito martedì 29 aprile. Giovedì 1 maggio nei pressi si è disputato il Gran Galà del Calcio con tante persone che sicuramente lo hanno utilizzato. Venerdì 2 maggio era la festa del patrono di Piattoni Sant’Atanasio ed il Comune era chiuso ed il giorno dopo la persona che usualmente si occupa di queste mansioni ha preso un giorno di ferie per un impegno familiare. Insomma il parco era sporco non per incuria, ma per altri motivi facilmente intuibili".

L’opposizione mette sotto accusa la mancanza di manutenzione e l’assenza di una vera pianificazione che stanno portando a una situazione di degrado e abbandono, mentre la maggioranza ribadisce che è un momento in cui l’erba cresce in maniera smisurata, ma che i parchi più frequentati sono tenuti in ordine. Insomma lo scontro è destinato ad andare avanti.

Maria Grazia Lappa