Il caso a Monticelli: "Da anni inascoltata. Ho fatto tutto da sola"

Una semplice richiesta di accessibilità si è trasformata in una battaglia di due anni contro la burocrazia e l’indifferenza amministrativa. Protagonista della vicenda è Giancarla Celani, residente a Largo delle Mimose, a Monticelli: una cittadina con disabilità costretta a muoversi con sedia a rotelle o deambulatore. Da oltre ventiquattro mesi sollecita senza successo un intervento del Comune per la realizzazione di uno scivolo di raccordo tra il marciapiede e la carreggiata, in un tratto dove l’asfalto è dissestato, con buche e avvallamenti che rendono impossibile l’accesso in sicurezza al proprio mezzo di trasporto. Le sue segnalazioni, indirizzate al Settore Lavori Pubblici, all’Ufficio Manutenzioni strade e agli uffici tecnici comunali, non hanno mai ottenuto risposta concreta. Nessun sopralluogo, nessun avvio dei lavori, nessun segno di attenzione verso la sua richiesta. Dopo due anni di attese infruttuose, la donna ha deciso di agire in autonomia, affrontando personalmente la spesa per realizzare lo scivolo mancante. Una scelta obbligata, dettata dalla necessità di recuperare un minimo di indipendenza e sicurezza negli spostamenti quotidiani. L’episodio mette in luce una situazione di stallo amministrativo che, al di là del singolo caso, riflette un problema più ampio: la persistente presenza di barriere architettoniche e la lentezza con cui vengono affrontate le segnalazioni dei cittadini più fragili. La vicenda di Largo delle Mimose solleva interrogativi sull’effettiva attenzione delle istituzioni locali verso l’inclusione e la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità.