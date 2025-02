Il caso a Porta Cartara: "Il nostro monumento darà lustro alla città. Ci sarà un giardino"

Deve ancora essere inaugurato. Eppure sta facendo già discutere, parecchio. Soprattutto sui social. Protagonista della telenovela è il monumento, ancora imballato, che da qualche giorno è stato posizionato alla rotatoria di Porta Cartara, proprio nei pressi dell’imbocco della superstrada Ascoli-Mare. In tanti si stanno chiedendo che cosa rappresenti e, con tutta onestà, è davvero complicato azzardare un’interpretazione. Ma sarà possibile scoprirlo a breve, visto che il taglio del nastro avverrà nel giro di un mese e mezzo o comunque entro Pasqua.

Una cosa, però, va chiarita: non si tratta di un’iniziativa del Comune. O, più precisamente, non del tutto: il gruppo Sabelli, dunque un privato, ha infatti risposto al bando che venne pubblicato nel 2022 dall’amministrazione comunale nell’ambito del progetto ‘Adotta un’aiuola’. All’azienda, che rappresenta sicuramente un’eccellenza imprenditoriale per tutto il territorio e in quanto tale merita un plauso a prescindere, è stata allora assegnata quella rotatoria. Pertanto, l’idea di installare quel monumento è proprio di Sabelli, come conferma l’amministratore delegato Angelo Davide Galeati.

"Ciò che posso assicurare è che quello spazio diventerà molto bello – spiega Galeati –. Quando si fa qualcosa, è normale, c’è sempre qualcuno che resta scontento. E’ vero che ho letto qualche polemica, ma è altrettanto vero che questo monumento sta suscitando parecchia curiosità. Ci sono stati, su Facebook, anche dei post che mi hanno strappato dei sorrisi. Come ‘Gta Sun Beach’ che l’ha paragonato al famosissimo monumento al Gabbiano Jonathan che si trova in riviera. Comunque, al di là delle battute, entro Pasqua ci sarà l’inaugurazione e capirete il senso di questa installazione. L’obiettivo, comunque, è solo uno: dar lustro e decoro a una delle principali porte d’ingresso alla nostra città".

In merito all’abbattimento delle tre piante che c’erano sulla rotatoria, poi, Galeati promette che verrà messa mano anche al verde. "In quello spazio verrà realizzato anche un giardino – spiega l’ad di Sabelli –. Inoltre, ci sarà la piantumazione di altre piante. Insomma, sono sicuro che alla fine quella rotatoria verrà apprezzata da tutti, sia dagli ascolani che da chi, uscendo dalla Superstrada, farà tappa in città. Ancora qualche settimana di pazienza e ogni curiosità verrà soddisfatta". In base ad alcune indiscrezioni, il progetto prevede anche l’allestimento di una scritta ‘Benvenuti ad Ascoli Piceno’.

Matteo Porfiri