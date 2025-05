Il caso al Pennile di Sotto. L’amianto di San Marcello in Consiglio comunale

L’amianto negli immobili fatiscenti di via Molise, a Pennile di Sotto, al centro del prossimo consiglio comunale di lunedì p alle 15. I consiglieri di opposizione, infatti, già nei giorni scorsi aveva lanciato un grave allarme ambientale e sanitario che riguarda quell’area. E’ stata chiesta anche l’immediata convocazione della Commissione Ambiente dopo che lo scorso 11 marzo era stata effettuata una parziale demolizione di alcune palazzine fatiscenti situate nella zona. Tuttavia, il sopralluogo dell’Ast del 24 aprile avrebbe rilevato la dispersione di fibre di amianto in seguito proprio all’intervento di demolizione. La vicenda verrà discussa nel consiglio, grazie all’interrogazione presentata dalla stessa minoranza. Nel corso della seduta, poi, l’opposizione interrogherà il sindaco anche in merito alla necessità di prevedere spazi gratuiti di aggregazione giovanile sul territorio. Si parlerà anche della manutenzione della rete stradale della provincia e verrà approvato, con ogni probabilità, il regolamento per l’utilizzo delle superfici pubbliche e quello relativo agli elementi di arredo urbano del centro storico. Nel frattempo, il Comune di Ascoli intende proporre alle persone ultrasessantacinquenni autosufficienti o parzialmente autosufficienti, quest’ultimi purché accompagnati, residenti nel territorio comunale, un soggiorno marino a Cupra Marittima, all’hotel ‘La Perla’. Il periodo è quello compreso dal primo settembre all’8 settembre, per un massimo di 24 persone. Nel caso in cui il numero di domande dovesse essere superiore a 24, si darà precedenza alle situazioni con reddito Isee ordinario meno elevato. Il servizio sarà completamente gratuito per i soggetti aventi un reddito Isee non superiore a 8.191,04 euro, mentre sarà a totale carico dell’anziano se il valore Isee ordinario è superiore a 13.159,38 euro. Il tutto, per un costo massimo settimanale di 385 euro a persona con trattamento di pensione completa. Per i redditi annui di valore Isee ordinario tra 8.191,04 e 13.159,38 euro, invece, verrà applicata una compartecipazione al costo. Le domande di iscrizione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12 del 27 giugno. "Si tratta di un’ulteriore attenzione messa in campo per le persone over 65, sulla scia dei tanti interventi promossi anche in precedenza dalla nostra amministrazione comunale", commenta l’assessore e vicesindaco Massimiliano Brugni.

Matteo Porfiri