Il caso al tribunale: "Capolinea autobus, qui ora è un disastro"

Sta suscitando numerose perplessità tra residenti, attività commerciali e cittadini che frequentano il centro storico la recente decisione di ricollocare il capolinea degli autobus urbani davanti al Tribunale, un’area già particolarmente trafficata e sensibile sotto vari punti di vista. Fino a poco tempo fa, il capolinea era situato a Porta Romana, posizione ritenuta più adeguata sia per la viabilità sia per l’impatto sul tessuto urbano circostante. Con la riapertura di via Trieste, infatti, i mezzi pubblici terminano la corsa proprio di fronte al Palazzo di Giustizia, dove sostano per circa 10-15 minuti prima di ripartire. "Non mancano le ripercussioni anche dal punto di vista ambientale – spiega, ad esempio, il nostro lettore Sandro Mancini, che ha inviato una lettera al Carlino –. Il continuo afflusso di veicoli, spesso bloccati in fila dietro agli autobus fermi, comporta un notevole accumulo di gas di scarico in una zona che dovrebbe puntare alla riqualificazione e alla sostenibilità. Inoltre, la rumorosità dei mezzi durante la sosta prolungata rappresenta un ulteriore elemento di disturbo per chi vive e lavora nella zona. Criticità evidenti anche sul piano della sicurezza: la posizione attuale del capolinea riduce la visuale per chi proviene da via Falcone e Borsellino e deve immettersi in via Dino Angelini, aumentando il rischio di incidenti. Un imbuto viario proprio di fronte a un edificio delicato".

Matteo Porfiri