Il caso Borgioni. Fratelli De Berardinis, c’è l’ok al patteggiamento

Via libera al patteggiamento per Roberta e Danile De Berardinis, fratello e sorella accusati di rapina pluriaggravata ai danni dell’imprenditore ascolano Maurizio Borgioni avvenuta ad Ascoli lo scorso 27 aprile. Roberta De Berardinis è la moglie dell’imprenditore ascolano, in fase di separazione; Danile è il cognato di Borgioni. Con loro sono accusati in concorso anche il tarantino Ivan Mele, già detenuto nel carcere di Taranto per altra causa, ritenuto l’autore materiale della rapina insieme ad un complice non ancora individuato. Indagato, ma a piede libero, anche un dipendente della Borgioni Imballaggi, un uomo di origini napoletane che nel frattempo è stato licenziato; avrebbe fornito schede telefoniche. I due sono stati scarcerati a fine ottobre dopo quasi tre mesi di detenzione nel carcere femminile di Castrogno a Teramo lei, in quello di Marino del Tronto lui. I rispettivi avvocati, Stefano Chiodini e Leonardo Grossi, avevano in precedenza presentato alla Procura richiesta di patteggiamento la pena. L’accordo è stato raggiunto per una pena di poco superiore ai tre anni di carcere che potranno scontare con pene alternative. Alla luce di ciò il giudice Annalisa Giusti ha disposto la scarcerazione ed ha ora fissato per il 25 gennaio l’udienza per il patteggiamento.

Una vicenda che ha avuto origine dalla crisi del matrimonio fra la De Berardinis e Borgioni. Il 27 aprile scorso, nel rientrare a casa, Borgioni è stato raggiunto da due persone che si sono qualificate come appartenenti alla Guardia di Finanza; indossavano pettorina e cappello con scritta e simboli istituzionali. I finti finanzieri hanno detto di dover procedere ad una ispezione in materia fiscale. Una volta dentro, però, la sceneggiata si è tramutata in quello che era veramente: una rapina. Con modi bruschi si sono fatti aprire la cassaforte e consegnare oltre 10mila euro in contanti e un Rolex. Hanno poi legato ad una sedia Borgioni minacciandolo di non dare l’allarme immediatamente Secondo l’accusa, i fratelli De Berardinis sarebbero i mandanti della rapina eseguita materialmente da Mele con la complicità di un quarto soggetto, ancora da identificare.Ed è proprio sull’identificazione di quest’ultimo che in questi mesi sono andate avanti le indagini dei carabinieri, ma ancora questa persona non ha un nome e un cognome. Si va definendo intanto la posizione dell’ex dipendente di Borgioni difeso dall’avvocato Felice Franchi.

