Il ’caso’ Caponi diventa un documentario

Sono passati 32 anni ma se ne continua ancora a parlare. Tanto che il ‘caso’ è diventato un documentario. Era il 1993 quando una serie di fotografie di un essere misterioso sconvolse il mondo. Il giovane arquatano Filiberto Caponi dichiarò di aver immortalato una strana creatura nei pressi della propria abitazione. Successivamente gruppi di ricercatori vari la definirono aliena in quanto corrispondeva ad una certa iconografia e a delle classificazioni vere e proprie fatte negli anni e non note a tutti. Un essere molto particolare, con il volto simile a quello di una tartaruga. Le immagini crearono scalpore in Italia e grande curiosità all’estero. Il ricercatore internazionale Timothy Good, consulente del Pentagono e scrittore di bestseller, diverse volte venne a trovare Filiberto direttamente dall’Inghilterra, visitando in prima persona i luoghi degli incontri. Fece anche analizzare le foto da Roger Green un tecnico forense Inglese che lavorava anche per Scotland Yard che dichiarò le foto autentiche. Inoltre Good inserì la storia in alcuni suoi bestseller. Molto affezionato alla vicenda anche l’attore Enzo Decaro, che ne ha parlato in più interviste dando alla vicenda un’interpretazione spirituale. Tutto avvenne nella frazione di Pretare, ad Arquata. Il documentario, uscito da qualche giorno su Prime Video, svela retroscena inediti, evidenzia prove tenute nascoste e dà voce a testimoni che hanno deciso per la prima volta di farsi avanti. Per tentare di scoprire se fu un perfetto inganno o se avvenne qualcosa di diverso. Tra settembre e ottobre avverrà la presentazione ufficiale del docufilm, dal titolo ‘Alien Polaroid’, che comunque è già possibile vedere proprio sulla piattaforma di Amazon. La regia è di Massimiliano Sbrolla, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Carlotta Nuccetelli e Andrea Sbrolla.

Matteo Porfiri