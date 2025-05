Il caso Ciarrocchi in consiglio: l’ora della verità

Caso ‘Ciarrocchi’, l’ora della verità è giunta. Questo pomeriggio, in consiglio comunale, si discuterà – e voterà – il progetto di restyling dell’impianto in Sentina, da realizzarsi contestualmente al suo affidamento trentennale. L’assise si riunirà alle 18 con 12 punti all’ordine del giorno. Nel corso della riunione verranno poste all’attenzione dell’amministrazione ben quattro interrogazioni dei consiglieri Bottiglieri e Canducci su diversi temi: lo stato di avanzamento della redazione del nuovo regolamento per l’occupazione di suolo pubblico, le misure attuate dal comune a sostegno della popolazione in stato di indigenza e priva di impiego, il completamento del progetto di rilevazione di presenza d’acqua nei sottopassi e le motivazioni dell’istituzione della sosta con disco orario nei posteggi di via Ferri. Poi ci sono due interrogazioni del consigliere Marinangeli: il leghista parlerà dell’assenza di una figura di pubblica sicurezza a soprintendere alle operazioni di asta al Mercato Ittico all’Ingrosso e delle azioni intraprese a contrasto dell’abusivismo commerciale in centro. Si prosegue dunque con un’interrogazione dei consiglieri Bagalini e Traini sull’utilizzo e la valorizzazione dell’immobile di proprietà comunale, dell’ex scuola Santa Lucia. Va ricordato, a tal proposito, che appena pochi giorni fa il comune ha incamerato un cospicuo finanziamento Pnrr per realizzarvi una sede per il co-housing dedicato a persone anziane.

Tra le varie interrogazioni spicca quella di Annalisa Marchegiani sul cronoprogramma dei lavori di riqualificazione dell’area ex Ballarin, nonché quella dei consiglieri Carboni, Bagalini, Marinangeli, Muzi, Piunti e Traini sullo stato di avanzamento del procedimento per la dotazione degli agenti di Polizia locale di giubbotti anti - proiettile, bodycam, e taser. Quindi, il pezzo forte, ossia l’iniziativa del ‘Ciarrocchi’ che tante polemiche ha destato negli ultimi giorni e, per finire, due mozioni dei consiglieri Bottiglieri e Canducci. la prima affinché il sindaco invii la richiesta al governo e al parlamento italiano di riconoscere lo Stato di Palestina e perché sia convocato l’ambasciatore israeliano alla Farnesina per richiedere l’immediata cessazione delle azioni ostili a Gaza e in Cisgiordania. La seconda perché sindaco e giunta si impegnino a verificare con l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno la qualità dei servizi erogati alle persone anziane in condizione di disabilità. Insomma, serata scoppiettante al civico 124 di Viale De Gasperi.

Giuseppe Di Marco