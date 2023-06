Il caso incarichi di funzione

È ancora tutto fermo per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi di funzione ai dipendenti dell’Ast di Ascoli, 130, che hanno partecipato ai concorsi interni. La seconda udienza è in programma il prossimo 13 giugno. "Il contratto del 2018, che è scaduto – dice Cipollini –, prevedeva la riformulazione di tutto l’assetto organizzativo che doveva essere definito entro il 2022, come disposizione della direzione generale dell’Asur. Tutte le Area vaste lo hanno fatto, mancava solo la nostra Area vasta 5. Si è dunque proceduto e definito l’assetto organizzativo nei limiti dei 500 mila euro. Ma poi c’è stato un ricorso al giudice, e a gennaio la prima udienza. Quindi, la Carignani ha chiesto il rinvio per fare degli approfondimenti, e ora si è in attesa della nuova udienza del 13 giugno. Si tratta di un problema importante perché c’è un assetto organizzativo non adeguato alle esigenze dell’azienda, e 130 dipendenti stanno aspettando di essere incardinati nei posti".