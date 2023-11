Il caso Lazzari arriva in Prefettura

Le dimissioni di Lina Lazzari approdano a Palazzo San Filippo. L’ex assessora, fuoriuscita dalla giunta alcuni giorni fa, ha inviato una missiva in Prefettura avversando le modalità con cui le sono state ufficialmente revocate le deleghe. "Non intendo contestare la scelta discrezionale del sindaco Spazzafumo – scrive la professoressa – in quanto sua prerogativa, mentre ritengo che il decreto sindacale di revoca sia priva di motivazione politica esplicita, e che quella amministrativa addotta sia assolutamente e incontrovertibilmente contestabile" in quanto frutto di un "giudizio negativo – dichiarò Lazzari qualche giorno fa – sulle capacità della sottoscritta a portare avanti il programma di mandato". La querelle, insomma, è finita sulla scrivania del prefetto Carlo De Rogatis, e non è da escludere che possa trasformarsi, in futuro, in un vero e proprio ricorso, questa volta al Tar Marche. Va ricordato che fu Lazzari, per prima, a rimettere le proprie deleghe nella disponibilità del sindaco, dato che, stando alle ricostruzioni dell’ex assessora, le era stato fatto capire che ben sei consiglieri erano favorevoli alla sua fuoriuscita.

Il 20 ottobre, con una nota piuttosto stringata, il sindaco Spazzafumo rendeva noto di aver "revocato la nomina di assessore alla professoressa Pasqualina Lazzari assumendo su di sé le relative deleghe". Nell’atto si precisava che "il venir meno della ‘fiducia’ sulla idoneità del nominato assessore a rappresentare gli indirizzi del sindaco delegante ed a perseguirne gli obiettivi programmatici" non era da intendersi "riferito a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o professionali dell’assessore revocato, né è da intendersi sanzionatorio".

Nota di cui la Lazzari veniva a conoscenza tramite gli organi di stampa, e che quindi intercettava la sua netta opposizione. Nel frattempo, Umberto Pasquali ha chiesto al sindaco di essere rappresentato in giunta da un proprio assessore: per il momento Spazzafumo ha assunto l’interim alla cultura e alle pari opportunità, ma dovrà sciogliere il nodo entro l’anno. Più probabilmente, il nome del nuovo assessore verrà scelto non oltre metà novembre. Il vertice comunale inoltre dovrà scegliere una donna: già la consigliera Emanuela Carboni ha sottolineato come in giunta, dopo l’addio di Lazzari, persista uno squilibrio di genere. L’ex assessora al sociale, oggi tra i banchi della minoranza, ha già posto la questione alla commissione regionale per le pari opportunità.

Giuseppe Di Marco