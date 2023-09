Il caso Montepulciano Nicodemi: "Ecco perché meritiamo l’esclusiva"

L’intervista rilasciata dall’imprenditrice ascolana Angiolina Piotti Velenosi al Carlino, dove si "minacciano proteste plateali e una discesa in piazza con i trattori" per difendere il nome Montepulciano sulle etichette dei vini anche marchigiani, ha scatenato reazioni in Abruzzo dal presidente del Consorzio di Tutela dei Vini, Alessandro Nicodemi. "Conosco Angela Velenosi e la stimo – ha detto il presidente – però credo che la nostra battaglia sia giustificata dal fatto che la legge deve essere uguale per tutti e se hanno tutelano il nome Nero d’Avola in Sicilia, blindando le etichette solo ai vini siciliani e facendo utilizzare il nome ‘Calabrese’ ai vini fatti con il vitigno Nero d’Avola fuori dai confini siciliani, non vedo perché non possiamo chiedere la stessa cosa noi con il Montepulciano d’Abruzzo. Tanto più – ha proseguito Nicodemi – che nell’allegato 6 del Decreto Ministeriale sono proprio specificate le regioni in cui la denominazione Calabrese è attualmente utilizzata. Per i prodotti Dop e Igp delle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria qualora previsto negli specifici disciplinari di produzione. Insomma, mi pare chiaro che sia stato tutelato nella maniera corretta il vitigno Nero d’Avolo lasciandolo giustamente alla Regione Sicilia. La mia ‘battaglia’ infatti non riguarda solo il Montepulciano d’Abruzzo, ma ritengo che anche il Sagrantino Umbro, il Verdicchio di Jesi, il Cannonau della Sardegna e le altre denominazioni che coincidono con i vitigni, debbano essere tutelate. Il Pecorino è del Piceno? Ottimo. Tuteliamo anche il vitigno Pecorino e le altre zone d’Italia dovranno utilizzare un sinonimo. Capisco che questo sia un lavoro complicato ed è da un anno che ci stiamo lavorando come Consorzio di Tutela del Vino d’Abruzzo, ed è anche vero che sono solo in questa ‘battaglia’ perché gli stessi abruzzesi non hanno capito quanto questo sarebbe importante".

E in effetti sia il Governo Regionale che l’opposizione non hanno dato molto seguito finora alle richieste del presidente Nicodemi e il tempo per ‘vincere’ questa battaglia è davvero poco. La prossima settimana, infatti, dovrebbe riunirsi nuovamente il ‘tavolo verde’ per discutere degli emendamenti a questo Decreto e poi il tutto dovrebbe trasformarsi in legge. Insomma, al momento appare alquanto improbabile che le richieste del Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo potranno essere accolte a tal punto da modificare il decreto. Nicodemi non molla. "Siamo riusciti a trovare un accordo con la Toscana per l’uso del termine Montepulciano, noi aggiungendo d’Abruzzo e loro aggiungendo Nobile Vino: ci sono le motivazioni".

Valerio Rosa