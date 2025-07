Il Caso ProMarche e il nuovo regolamento

Sono stati il caso ProMarche e, ovviamente, la crisi politica di Viale De Gasperi, i protagonisti della riunione di maggioranza andata in scena nella sera di martedì. Crisi che a dire la verità è stata messa in secondo piano, pur rappresentando il proverbiale elefante nella stanza. Dopo giorni di pura politica, insomma, un nuovo argomento è tornato al centro del dibattito. Il punto non riguarda solo ProMarche: in comune infatti si sarebbe deciso di redigere un regolamento per stabilire i criteri di accesso delle varianti allo Sportello unico delle attività produttive (Suap): proposte di modifica come quella presentata dalla cooperativa tempo fa. Più nello specifico, si dovrebbero indicare, nel nuovo dispositivo, le soglie massime di altezza contenute in un progetto da ammettere alla conferenza dei servizi. I criteri sono ancora tutti sotto esame, ma ad esempio si potrebbe valutare un’altezza massima corrispondente a quella dell’edificio più alto presente entro un determinato raggio. Va ricordato che la società propose di realizzare, in un terreno di via Pomezia, un impianto di stoccaggio a bassa temperatura per prodotti alimentari, con altezza massima vicina ai 30 metri. In quella zona, il piano regolatore prevede un’altezza massima di 11 metri. Niente è stato detto, invece, del ricorso in Consiglio di Stato: se ne dovrebbe dedurre, quindi, che la maggioranza – quel che ne resta – sia comunque intenzionata ad impugnare la sentenza del Tar che ha dato al consiglio comunale 45 giorni di tempo per "rideterminarsi" nel merito della questione. Ricorso che peraltro era stato avversato da Viva San Benedetto, lista delle due consigliere – Mancaniello e De Ascaniis – che non si sono presentate nella seduta in assise del 26 giugno. Ne è scaturita, com’è noto, una crisi politica tuttora irrisolta. Le liste di fedelissimi hanno consegnato tutto nelle mani del sindaco, e l’unica novità certa, a tal proposito, è che il prossimo consiglio si terrà lunedì 7 luglio alle 17.30. Insomma, il primo cittadino si è dato una deadline per trovare una quadra con le risorse a sua disposizione. Cosa accadrà? È possibile che si attingano nuove leve dai banchi della minoranza: in tal senso si parla soprattutto del gruppo misto, dove si trovano Barlocci e Marchegiani, ma anche la destra potrebbe essere divisa sull’argomento. Si vedrà. L’ipotesi più probabile resta quella più vecchia e banale: che i panni sporchi vengano lavati in famiglia, senza ingressi dall’ala sinistra dell’emiciclo.

Giuseppe Di Marco