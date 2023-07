Il caso Santanchè La ministra si difende in Aula "Nessun avviso di garanzia" Ma la Procura: è indagata

di Antonella Coppari

Daniela Santanchè è salva, ma solo per ora. Ieri, nella sospirata informativa al Senato la ministra del Turismo ha incassato la solidarietà della maggioranza. E non poteva andare diversamente: di fronte all’attacco delle opposizioni, la premier ha chiesto di fare quadrato, ordinando ai ministri, volenti o nolenti, di essere presenti in aula durante il dibattito ancorché non fosse previsto un voto. A giudicare dalle facce, erano senz’altro più nolenti: l’imbarazzo sui volti di Elisabetta Casellati, di Matteo Piantedosi e persino di Matteo Salvini era evidente. Ed eloquente più di tanti discorsi il fatto che al termine della seduta, ad abbracciare Santanchè lì ai banchi del governo sono stati tre ministri soltanto: Annamaria Bernini, Calderone e Luca Ciriani.

Ne aveva parlato nella notte con l’amico e presidente del Senato, Ignazio La Russa, informando la premier. Detto, fatto: in aula Santanchè coglie al volo l’appiglio lanciato dal quotidiano Domani anticipando la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati e sapendo di toccare una corda sensibile non solo nella maggioranza: "È normale che un ministro sappia di essere indagato da un giornali?". Basta con "certe pratiche schifose", avverte. Io, dice alzando la voce, "affermo sul mio onore che non stata raggiunta da alcun avviso di garanzia". E comunque "non cambierebbe nulla". S’appella ai senatori: "È giusto che un giornalista possa scrivere che conosce cose segretate dalla magistratura, ignote all’interessato e ai suoi avvocati?".

In realtà l’iscrizione risalirebbe addirittura a novembre, confermano fonti della procura, e per quanto possa apparire improbabile, Santanchè ripete all’ora di cena di non saperne nulla: "La ministra lo apprende dai comunicati diffusi alla stampa – fanno sapere dal suo dicastero – . Da questi emerge che la desecretazione sarebbe stata disposta all’inizio del 2023 mentre la notizia sarebbe stata fornita ai mezzi di informazione in concomitanza con la sua informativa".

Giacca beige e pantaloni bianchi, Santanchè a Palazzo Madama sottolinea di parlare in veste

"di imprenditrice", si lamenta "della campagna d’odio" nei suoi confronti, punta il dito contro chi la critica e "in privato prenotava tavoli nei suoi locali". Soprattutto, nega ogni accusa. Difficile dire se abbia ragione: i temi sono più di competenza del diritto amministrativo e fallimentare che della politica. Certo, incespica su tre punti importanti: i dipendenti al lavoro nonostante fossero formalmente in cassa integrazione, i debiti non saldati con alcune aziende gli oltre due milioni non restituiti allo Stato. A rinfacciarglieli sono i 5stelle e il Pd, ma a cavalcare la vicenda intende essere principalmente il Movimento.

Non solo chiama 4 ex dipendenti ad assistere al dibattito in tribuna, ma sgambetta anche il Pd depositando una mozione di sfiducia non condivisa dal resto delle opposizioni, men che mai da Pd e da Avs che pure invocano a gran voce le dimissioni "per opportunità", esortando la ministra a rassegnarle spontaneamente. "Che senso ha una mozione che verrebbe respinta", dice alla fine della seduta il capo dei senatori Pd, Francesco Boccia. Non è solo una questione di insensatezza: una mozione di tutte le opposizioni respinta finirebbe per blindare la ministra più di quello che accadrà quando a essere bocciata sarà solo la mozione pentastellata, ancorché a votarla saranno tutte le minoranze. "Noi certamente lo faremo", assicura la segreteria Pd Elly Schlein.

E una blindatura Daniela Santanchè avrebbe tutti i motivi per augurarsela. Certo, FdI e FI usano parole forti, accusano i cinquestelle di farsi dettare la linea da "un giornale scandalistico", esprimendo non solo sostegno ma pure "fiducia". C’è di più: la fuga di notizie irrita talmente la premier che c’è gia chi pronostica un iter rapidissimo per approvare la riforma della giustizia di Nordio. "Non è possibile che un indagato sappia di esserlo leggendo un giornale", dicono ai piani alti di Palazzo Chigi.

In realtà, Giorgia Meloni è furiosa soprattutto per una vicenda che restituisce un’immagine del governo e del suo partito opposta a quella che intende dare. Insomma, se l’inchiesta andando avanti scoprirà qualche altarino di troppo, dopo la pausa estiva il problema potrebbe essere risolto alla radice. Come? Con un rimpasto che permetterebbe alla premier di liberarsi anche di quei ministri che in questi mesi ha trovato inadeguati.