Il caso sui social. Insulti dopo un selfie insieme a Salvini. In cinque nei guai

Dell’ennesimo episodio di diffamazione a mezzo social si occupa il tribunale di Ascoli a seguito della denuncia di un maresciallo dei carabinieri in servizio nel Piceno ricoperto di insulti su una pagina Facebook dove, a sua insaputa, era stata postata una foto che lo ritraeva insieme all’onorevole Matteo Salvini, scattata in occasione di una visita a San Benedetto dell’esponente della Lega. Sono cinque le persone imputate, ma sono solo quelle già individuate dalla Polizia Postale che è a caccia di altre 60 persone che hanno anche loro espresso giudizi pesanti, utilizzando profili all’apparenza anonimi. Davanti al giudice Barbara Pomponi, in occasione dell’udienza pre dibattimentale sono comparsi un 66enne di Monza, un 72enne di Roma, una donna fermana di 65 anni, un 56enne della provincia di Milano e un 76enne di Roma.

In calce alla foto pubblicata su una bacheca e che ritraeva il maresciallo in divisa in procinto di scattarsi un selfie al fianco di Salvini, le persone imputate avrebbero aggiunto commenti che il militare ha ritenuto diffamatori, come uomo e come militare. "Signor poliziotto, dal profondo del cuore vai aff... insieme a quello stronzo del selfie" avrebbe scritto il monzese. "Quello è un cog... come lui" è la frase imputata al 72enne romano. "Mi meraviglio che questo uomo delle forze dell’ordine faccia un selfie con un cog... senza mascherina e con la faccia da ebete; è proprio vero che pur di avere notorietà si vende anche la divisa. Ho il massimo rispetto per la divisa, ma non del cretino che la indossa" è il concetto attribuito alla donna di Fermo. "I due cog... d’Italia, foto del giorno" è il commento che avrebbe scritto il milanese di Sesto San Giovanni. Infine la frase imputata al 76enne romano: "Due facce da cog...".

L’antefatto risale alla sera del 26 giugno 2020 quando il maresciallo era in servizio a San Benedetto per un incontro elettorale privato di Salvini a Bagni Andrea. A fine serata il senatore della Lega si è prestato a foto con le persone che lo attendevano all’esterno; il maresciallo gli ha ricordato che proprio lui lo aveva premiato in occasione della Festa dei Carabinieri del 2018, quando era Ministro dell’Interno. "Mentre gli mostravo la foto dal mio telefonino che ci ritraeva insieme, Salvini ha scattato un selfie a bruciapelo dicendo "allora ne rifacciamo un’altra al volo". Mi sembrava scortese rifiutare, ho abbassato la mascherina anti Covid un istante e, dopo lo scatto, l’ho indossata di nuovo". Quella foto è finita su Facebook scatenando commenti diffamatori per cui il militare, assistito dall’avvocato Alessandro Angelozzi, ha sporto denuncia.

Peppe Ercoli