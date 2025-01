Il caso tribunale in Consiglio: "Rischio sfratto, quale futuro?"

Una doppia interrogazione sul futuro del tribunale. È quanto depositato dai consiglieri di ‘Noi Ascoli’ e dalle forze di opposizione in vista del consiglio comunale di martedì prossimo alle 15. Uno dei due documenti, che vede come primo firmatario il consigliere Emidio Premici e che è stato sottoscritto anche da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Fioravanti Sindaco, Partito Popolare Piceno e Per Ascoli, intende chiedere al primo cittadino Marco Fioravanti aggiornamenti in merito alla vicenda che ruota attorno al Palazzo di Giustizia. L’immobile di piazza Serafino Orlini, infatti, è al centro di una vicenda giudiziaria. Attualmente di proprietà del fondo immobiliare ‘Investire Sgr’, l’edificio è stato concesso in locazione al ministero della Giustizia fino allo scorso 28 dicembre 2022 e, pertanto, dallo scadere del termine la proprietà ne ha richiesta la restituzione senza, tuttavia, essere tornata in possesso del bene. Da qui un procedimento che si è concluso un anno fa con una sentenza che ha disposto la restituzione dell’immobile al suo proprietario entro il 29 dicembre 2026.

Ma in attesa di quella data che fine faranno il tribunale e gli altri uffici? "Oltre al suo valore storico e architettonico - spiega Premici -, il Palazzo di Giustizia è divenuto, ancor di più dopo la chiusura della sezione distaccata di San Benedetto, uno dei centri di interesse più importanti del territorio provinciale. Per questo motivo abbiamo apprezzato il lavoro di Fioravanti che, dopo aver dichiarato in più di un’occasione la volontà politica di lavorare per mantenere il tribunale nell’attuale sede proprio per la sua rilevanza strategica, ha avuto numerosi incontri istituzionali a più livelli per far presente la necessità di mantenere l’odierno ruolo del Palazzo di Giustizia. Chiediamo al sindaco di illustrare le strategie attuali che l’ente intende applicare per il futuro". Un’altra interrogazione, sullo stesso argomento, è stata presentata dai gruppi di opposizione, ovvero Pd, Ascoli Bene Comune, nonchè Ascolto e Partecipazione. "Il rischio dello sfratto immediato, a seguito di un eventuale esito favorevole dell’appello presentato dalla società ‘Investire’ - spiegano i consiglieri Ameli, Cappelli, Dominici, Luzi, Marcucci, Nardini e Procaccini -, pone in seria difficoltà l’erogazione dei servizi giudiziari fondamentali per la comunità, rendendo necessario un intervento immediato e concreto. Riteniamo sia fondamentale che l’amministrazione comunale fornisca risposte chiare e dettagliate su quali passi siano stati già compiuti e quali siano in programma per garantire una soluzione a questa crisi".

Matteo Porfiri