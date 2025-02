Il caso via Dandolo infiamma ancora la politica

Il trasferimento delle cabine elettriche di via Dandolo, da semplice operazione tecnica, torna ora tra i banchi della politica. E si trasforma in un acceso scontro. Durante il consiglio comunale aperto di sabato mattina, il sindaco Antonio Spazzafumo ha infatti voluto sottolineare il ruolo della sua amministrazione nella risoluzione del problema, scatenando reazioni immediate dall’opposizione. "Lì abbiamo risolto un problema che non è stato creato da questa amministrazione, ma l’abbiamo risolto. Ho ascoltato le esigenze di quel quartiere e dei residenti e insieme a loro ho risolto il problema" ha dichiarato Spazzafumo, facendo intendere che l’iniziativa fosse interamente frutto del suo operato. Le parole del primo cittadino hanno innescato polemiche, con la consigliera comunale Aurora Bottiglieri che è intervenuta sulla vicenda. "Il sindaco si prende i meriti su quanto accaduto in via Dandolo ma dimentica che io ho portato ben due interrogazioni relativamente a quella strada e alla problematica delle cabine. Quando portai quelle interrogazioni qualcuno mi accusò anche di dire cose false e sinceramente vantarsi ora di aver risolto la situazione è davvero un punto molto basso" ha affermato la consigliera, denunciando quello che considera un tentativo di appropriarsi del lavoro altrui. La vicenda delle cabine elettriche di via Dandolo ha avuto una lunga e complessa evoluzione, con i residenti che fin dall’inizio hanno espresso forti preoccupazioni. Le strutture, posizionate per consentire il convogliamento delle acque piovane e ridurre il rischio di allagamenti nei quartieri San Filippo Neri e Marina Centro, sono state da subito oggetto di proteste per il loro impatto visivo e la mancata comunicazione preventiva sulla loro installazione. Nonostante le lamentele, l’amministrazione ha sempre difeso il progetto, ricordando che era stato approvato nel 2018 da diversi enti, tra cui Ciip, Autorità Portuale e Provincia di Ascoli. Lo spostamento delle cabine è stato poi annunciato e avviato come risposta alle richieste dei cittadini, ma non senza difficoltà. Inizialmente si era dichiarato che la loro rimozione non fosse fattibile, a causa della vicinanza ai binari ferroviari. Tuttavia, è poi stata trovata una soluzione alternativa, decidendo di trasferire le strutture nel parcheggio di Piazza del Pescatore. Un’operazione ha richiesto modifiche alla viabilità, con un’ordinanza della Polizia Locale che ha introdotto restrizioni e divieti di sosta.

Emidio Lattanzi