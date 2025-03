Il caso Villa Sgariglia: "Terreni abbandonati, è così che si perde l’oliva tenera ascolana"

"Ad Ascoli abbiamo un patrimonio immenso, centinaia di piante di ulivo della varietà tenera ascolana, frutto del lascito della Famiglia Sgariglia, e lo stiamo facendo andare in malora". Con queste parole Legambiente riaccende i riflettori sullo stato di degrado della tenuta Sgariglia e dei suoi terreni, un tempo simbolo della tradizione agricola del territorio. L’associazione ambientalista torna a parlare della situazione di incuria che dura da anni, con centinaia di ettari lasciati incolti e strutture storiche, come la chiesa dell’Assunta e Villa Sgariglia, ormai in stato di abbandono. "La chiesa dell’Assunta, capolavoro dell’architetto Giosafatti, restaurata nel 2000 in occasione del Giubileo, è abbandonata da anni, più volte depredata e ridotta a un rudere. I ladri hanno portato via le campane e perfino i fonti battesimali. Per non parlare dell’immenso complesso di Villa Sgariglia, restaurato e adibito anni fa a ristorante, oramai chiuso da anni", scrive il circolo Legambiente.

A denunciare la situazione era stato anche il professor Franco Passarini commentando: "Visitare Villa Sgariglia e i suoi terreni è come compiere un viaggio identitario. La splendida villa, appollaiata tra le colline, è una bella addormentata, abbandonata al suo destino, rappresenta frammenti di storia sperduti nel paesaggio della Vallata. La villa, un tempo era stata adibita a struttura ricettiva, adesso è in piena decadenza, per non parlare del Santuario dell’Assunta, un tempo luogo ideale per matrimoni e battesimi, al momento è inagibile ed è stato più volte preso di mira dai ladri". E così, Legambiente rafforza la denuncia di Passarini: "Ci uniamo alle forti parole di condanna – si legge in una nota dell’associazione – del Dottore in Scienze Agrarie Franco Passarini, che insieme al padre ha gestito questa proprietà per oltre 30 anni, che da quasi 20 anni denuncia lo stato di abbandono di un’Azienda Agraria, 80 ettari di proprietà del Comune di Ascoli Piceno, che era il fiore all’occhiello del nostro territorio". Il risultato, secondo Legambiente, è che oggi i circa mille ulivi un tempo destinati alla produzione della celebre oliva tenera ascolana si siano trasformati in alberi inutilizzabili per la raccolta, divenendo ormai solo ulivi da olio. "Il degrado della tenuta non è un fenomeno recente: già nel 2000 i terreni furono affidati a un affittuario che, anziché valorizzarli, smise di pagare gli affitti, costringendo il Comune a intraprendere un’azione legale nel 2008. L’affittuario venne condannato al pagamento di 210.000 euro di risarcimento, ma questa somma era inesigibile in quanto l’ex gestore dell’Azienda Agraria risultava nullatenente", ricorda Legambiente. E, poi, c’è il rimpianto per la mancata valorizzazione di un patrimonio agricolo che avrebbe potuto soddisfare la crescente domanda di oliva tenera ascolana. "Perché in questi anni non sono state potate adeguatamente? Questi preziosi ulivi, se gestiti adeguatamente, avrebbero potuto soddisfare la richiesta di oliva tenera ascolana. Ma i nostri Amministratori per decenni non hanno saputo gestire questo immenso patrimonio", conclude Legambiente.

Ottavia Firmani