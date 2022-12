Il centro agroalimentare cambia volto

Il governo promuove a pieni voti i progetti presentati dal Centro Agroalimentare Piceno (CaaP) per rinnovare la struttura in chiave ecosostenibile. Alcuni giorni fa, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha inserito l’istanza dell’Agroalimentare sambenedettese nella graduatoria dei beneficiari che riceveranno il contributo richiesto aderendo al bando Pnrr ‘Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo’. Tutte e tre le linee proposte dal vertice della società hanno quindi ricevuto il plauso della commissione ministeriale, secondo cui ogni intervento risulta finanziabile al 100%: in sostanza, il CaaP riceverà dal Pnrr 7.819.691 euro perché realizzi, entro i termini previsti dal bando, il progetto messo in campo. In generale, questo riguarda la capacità logistica del mercato agroalimentare, e al suo interno comprende tre diversi filoni. Da una parte, quindi, la realizzazione di un parco fotovoltaico di 1,384 MW che verrà installato sulla tettoia di copertura nel piazzale fra l’edificio mercatale ortofrutta e la palazzina servizi. Si procederà quindi con una ristrutturazione e con il revamping dell’immobile ittico per renderlo energeticamente indipendente attraverso i nuovi gruppi frigo. Infine, l’installazione del sottosistema security, grazie al quale sarà possibile controllare le merci in ingresso ed uscita. Su un totale di 32 istanze ammesse, quella del CaaP si è posizionata settima con un punteggio di 90 centesimi e una tag green del 94,5%.

Nei giorni scorsi, peraltro, il CaaP ha lanciato un secondo progetto, presentandolo al Ministero dello Sviluppo Economico. Con questo, l’Agroalimentare Piceno si propone di riutilizzare gli scarti del pescato e di trasformarli in materie prime per le aziende del settore della cosmesi, integratori e mangimi per l’acquacoltura. Ad occuparsi della fase tecnico-scientifica del progetto sarà l’Università Politecnica delle Marche, ma l’iniziativa ha visto anche la massiccia partecipazione della marineria. Sono 20 gli armatori di San Benedetto a mettersi in gioco: Merlinpesca, Mastrangelo Paolo & Cipolloni Cinzia, Bergamaschi e Cococcioni, Ca.Ri. di Ricci Pietro e Capriotti Marisa, Marini Elisa, G.U.C. di Merlini & Di Domenico Carlo, Fratelli Marcelli F.G., Merlini Elisa e Paolini Nicola, Impresa di Pesca Fratelli Voltattorni di Voltattorni Luigi & Stefano, Nuova Pesca di Voltattorni Luciano & Figli, Costruzioni Meccaniche Marine, Carfagna Mario, Maurizi Brothers, Marchegiani Giulio e Figli, Nunzi Saverio, Papetti Pesca, Pesca di Merlini M&G, Juma, Romani Federico & Taffoni Maria Teresa, Cofano Giovanni & C.

Giuseppe Di Marco