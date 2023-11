Il centro infanzia Kirikù amplia il servizio ad Appignano

Un nuovo servizio per le famiglie ad Appignano del Tronto. Il centro infanzia Kirikù a partire da quest’anno ha ampliato il servizio, si tratta di un nido a tutti gli effetti per bambini dai 12 mesi ai 3 anni di età. Rispetto agli anni precedenti l’amministrazione ha deciso di investire ulteriormente sul progetto, completando il servizio per un orario più ampio e offrendo la possibilità di pasto e sonno per i minori. L’orario di funzionamento del centro è quindi dalle 7.30 alle 16 dal lunedì al venerdì ed accoglie un massimo di 14 bambini. "Investire sulla cultura dell’infanzia significa – ha detto il sindaco Sara Moreschini –, non solo supportare le famiglie nella conciliazione dei tempi personali di vita e lavoro, ma soprattutto garantire la valorizzazione dei diritti dei bambini: diritto all’accoglienza, il diritto alla cura, il diritto al sostegno nella costruzione della dimensione sociale e cognitiva, il diritto ad un’integrazione rispettosa delle differenze. Il progetto educativo elaborato e in attuazione da parte delle educatrici mette al centro dell’organizzazione delle attività, i bisogni dei bambini, a partire dall’osservazione delle loro necessità, fino a proporre opportunità educative mirate e individualizzate, che ne riconoscono l’unicità".