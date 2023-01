Il centro ’Movimenti’ adesso si rinnova

A sei anni dall’apertura nel quartiere di Monticelli, il centro neuropsicopedagogico ‘Movimenti’ cambia sede e si rinnova: l’inaugurazione del nuovo spazio in via del Commercio, avvenuta nei giorni scorsi, ha dato il via a una nuova fase dello ‘speciale’ studio rivolto ai bambini. A guidarlo, le dottoresse Valentina Pagnotti, neuropsicomotricista e logopedista, e Veronica Pagnotti, pedagogista, terapista Aba e rieducatrice del gesto grafico. A loro si affiancheranno, ogniqualvolta ci sarà la necessità, altre figure professionali come psicologhe, logopediste, pedagogiste, osteopati, ortottisti e tanti altri.