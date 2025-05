Il centro sociale incassa il sì

Il consiglio di Cupra ha votato all’unanimità la mozione proposta dal consigliere Claudio Carosi di ‘Cupra per tutti’ che prevede la realizzazione di un centro di aggregazione comunale. L’iniziativa mira a promuovere momenti di socializzazione, confronto e svago per tutti i ragazzi, con particolare attenzione alle giovani generazioni. L’Amministrazione ha accolto favorevolmente la mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza affermando ed informando i presenti di aver partecipato come amministrazione comunale ad uno specifico bando orientato allo sviluppo e alla realizzazione di un progetto del tutto similare. "Unica eccezione da segnalare – afferma il consigliere Carosi – è l’emendamento di rettifica rispetto al locale proposto nella mozione, che per una serie di motivazioni viene individuato negli spazi e nei locali della consulta giovanile".