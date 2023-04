Il centro storico si riempie di fiori aspettando il bel tempo

Se la primavera tarda ad arrivare, i fiori si possono portare comunque nel cuore di una città. È l’idea che l’assessore alla cultura di Sant’Elpidio a Mare, Michela Romagnoli, ha condiviso con i commercianti del centro storico, per portare fiori, armonia, colori in questi giorni di festa e verso la bella stagione. "È un piccolo segnale – commenta l’assessore – ma è anche un momento per valorizzare un centro storico bello che come tutti soffre un po’ in questo tempo così complicato. Abbiamo pensato di addobbare di pensieri e di fiori anche le vetrine vuote, anche i negozi che non ci sono, proprio per dire che vogliamo restituire bellezza a ogni luogo, partendo dal cuore di Sant’Elpidio a Mare". L’assessore ha subito potuto contare sulla collaborazione di tutti i titolari di attività commerciali che si sono messi al lavoro per rendere il contesto bello e curato.