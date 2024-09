Il centrosinistra incalza:: "Andiamo subito alle urne"

La coalizione c’è e il momento è nuovamente propizio per andare a votare: è questo il messaggio del centrosinistra sambenedettese riunito, che non ha alcuna intenzione di aspettare anni prima di tornare alle urne, vista la trasformazione della maggioranza in minoranza con appoggio esterno a discrezione dei consiglieri fuoriusciti. Pd, Nos, Verdi, Democratici per Canducci, Psi, Sinistra Italiana, ex Articolo Uno e anche il Movimento Cinque Stelle: un campo piuttosto largo che non esclude nessuno a patto che la condivisione avvenga sulla base dei contenuti.

"La città non può rimanere ostaggio di una maggioranza divisa – afferma Paolo Canducci –. È necessario che ci permettano di andare a votare al primo appuntamento utile ( in primavera, con le regionali, nde). Un’alternativa c’è: non tutti i problemi sono stati superati, ma ci sono tanti punti in comune. Questa di oggi sarà l’ossatura della nostra proposta, ma nessuno ci impedisce di ragionare con altri gruppi o elementi".

Molto critica anche Aurora Bottiglieri, che prende parola: "Fino all’ultimo spero ci venga fornito un chiarimento rispetto a quanto avvenuto – ha aggiunto la consigliera –. Non è pensabile che si continui a parlare di successi, soprattutto in ambito sanitario". "Bisogna evitare sommatorie senza costrutto – aggiunge l’onorevole Giorgio Fede –. E noi stiamo lavorando proprio su questo". Anche i democrat saranno della partita: "Questo campo dell’alternativa è pronto a prendersi le proprie responsabilità – mette in chiaro Diana Palestini –. La crisi in riviera ormai è più che evidente, i lavori di cui ci si vanta sono il minimo che un’amministrazione possa fare".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Daniele Primavera, secondo cui "il Consiglio è il luogo dove va fatta la pianificazione finanziaria e urbanistica, ma ora non c’è la maggioranza per fare queste cose né ci sono le condizioni per prendere impegni nei confronti della città". Roberto Bovara fa notare che "il civismo, perché funzioni, deve avere un programma estremamente definito" mentre per Ermanno Consorti ora "si rischia di consegnare San Benedetto ad una lunga gestione commissariale". A questo punto "le dimissioni – considera Felice Gregori – sono un atto dovuto nei confronti della città", ma il tempo stringe: "Non si può arrivare alla prossima primavera – conclude Giorgio Mancini – e vedere le dimissioni di un sindaco con il bilancio di previsione, perché consegneremmo la città per un anno al commissario prefettizio. Da parte di tutti noi c’è un atto di responsabilità nel voler proseguire il cammino insieme".

Giuseppe Di Marco