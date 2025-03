Il cestino dei rifiuti non ha il fondo: la spazzatura finisce in strada

Castel di Lama, cestino per la raccolta dei rifiuti senza fondo in via Scirola, nel centro di Villa Sant’Antonio, i cittadini chiedono più igiene e decoro. Ci sarebbe da ridere se non fosse un problema. Si sono conclusi da poco i lavori per il nuovo parcheggio in via Scirola, qualcosa però non funziona, ad esempio il cestino per la raccolta dei rifiuti, davanti alla banca è senza fondo, praticamente del tutto inutile e tutto questo si vede dalle cartacce spase un po’ ovunque. Non si tratta solo di un problema ‘estetico’, ma sicuramente di una criticità igienica, ambientale. Via Scirola, nonostante sia un parcheggio, rappresenta la via di accesso anche alla parte alta della cittadina, quindi i residenti auspicano maggiore pulizia e decoro. La sensibilità, che ancora regna in alcune persone spinge a chiedere una città più pulita e una periferia meno degradata. Avere un cestino correttamente funzionante è necessario ed è soprattutto indice di civiltà e sensibilità.

Maria Grazia Lappa