Il ‘Ciarrocchi’ passa fra le polemiche: c’è l’ok alla proposta della Samb

Tra mille polemiche, il ‘Ciarrocchi’ prima divide e poi unisce. Sembra un controsenso, ma al consiglio del 21 maggio è andata così: con appena 12 consiglieri in assise – Umberto Pasquali è uscito a inizio riunione dopo aver accusato un malore – la sola maggioranza non avrebbe potuto approvare il punto, perché il regolamento comunale, nel caso dell’immediata esecutività, indicava una soglia minima pari alla maggioranza assoluta.

Il punto era, com’è ben noto, la proposta di affidamento dell’impianto sportivo alla Us Sambenedettese: il consiglio, in particolare, è stato chiamato a riconoscerne il pubblico interesse e ad approvarne il planivolumetrico. Proposta che era stata emendata: la modifica, illustrata dal sindaco Spazzafumo, riguardava gli articoli 4 e 15 dello schema di concessione. Nello specifico, con il nuovo testo, la mancata presentazione del progetto esecutivo entro 150 giorni dalla stipula del contratto rappresenterebbe causa di decadenza automatica della concessione. Progetto che il comune dovrebbe approvare entro 90 giorni dalla presentazione.

Inoltre, contestualmente alla presentazione dell’elaborato esecutivo, il concessionario dovrebbe stipulare e consegnare all’amministrazione la polizza fideiussoria, pari al 10% dell’importo previsto dal progetto, ossia circa 330mila euro: anche la mancata presentazione della fideiussione rappresenterebbe motivo di decadenza della concessione.

Come si è accennato, però, nulla di tutto ciò sarebbe passato senza l’apporto della minoranza, e l’opposizione ha colto l’occasione per farlo notare: "Il sindaco – ha detto Giorgio De Vecchis - su un tema tanto sentito, non fa alcun appello alla minoranza. Forse perché si rende conto che la minoranza è responsabile". Annalisa Marchegiani ha rimarcato come quella del ‘Ciarrocchi’ fosse "l’occasione giusta per riordinare tutta la questione degli impianti sportivi". Ancora più duro Paolo Canducci ("Senza di noi questo progetto non sarebbe mai andato avanti"), Luciana Barlocci ("Non ho ravvisato adeguata trasparenza nel presentare questa delibera") e Pasqualino Piunti ("questo è solo l’ultimo anello di una lunga catena di mancato coinvolgimento").

Non è mancato il battibecco, ma il diverbio si chiuso con l’intervento di Spazzafumo, che ha ringraziato la minoranza. E il punto sul ‘Ciarrocchi’ è passato, quindi, con 12 voti a favore e poi 16 per l’immediata esecutività (la maggioranza più i due De Vecchis, Bottiglieri e Barlocci, mentre il resto della minoranza non si è espressa).

