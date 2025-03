Il cimitero nel degrado: "Lapidi rotte e bare aperte"

Le condizioni in cui si presenta il cimitero cittadino di Borgo Solestà, e in particolare la zona nord-ovest, finiscono nel mirino dell’opposizione. Nei giorni scorsi, infatti, il consigliere comunale Gregorio Cappelli ha svolto un sopralluogo al camposanto, ravvisando una situazione che, a suo dire, desterebbe preoccupazioni dal punto di vista igienico-sanitario.

"In quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti una discarica si trovano, infatti, oltre a mezzi, attrezzature e un ingente quantità di lapidi rotte, anche numerose bare scoperchiate e sarcofagi di zinco – spiegano i consiglieri di minoranza in una nota –. Quanto descritto è interamente esposto alle intemperie e poggia su un terreno non impermeabilizzato con gli enormi rischi di un eventuale inquinamento delle falde che potrebbero potenzialmente derivare da questa condizione. Nell’area adiacente, è inoltre distintamente avvertibile il pungente odore che ovviamente scaturisce da questa situazione".

In virtù di quanto esposto, i membri dell’opposizione consiliare di Ascoli hanno richiesto la convocazione urgente delle commissioni Servizi Comunali e Ambiente al fine di affrontare la problematica e individuare soluzioni concrete e tempestive.

Bisogna dire che c’erano state, negli anni, diverse segnalazioni di degrado e abbandono di alcune aree del cimitero. Arrivavano però da cittadini e residenti o anche da parte di parenti dei defunti, che lamentavano il disagio della situazione quando andavano a trovare i propri cari.

I consiglieri che hanno denunciato la situazione hanno inoltre anche inviato una segnalazione all’Ast picena, all’Arpa Marche e al comando provinciale dei Carabinieri attraverso la quale chiedono di verificare se vi sia conformità alle normative vigenti.

"Sollecitiamo inoltre l’amministrazione comunale, che ricordiamo essere proprietaria del cimitero e già attenzionata nel 2017 e nel 2020 per la stessa situazione, a mantenere alta l’attenzione e la vigilanza assoluta sulla questione – concludono i consiglieri nella nota -, per i motivi di decoro, rispetto e per i potenziali rischi succitati". Insomma, una situazione che rischia di suscitare un polverone di polemiche. Anche perché, va detto, non è la prima volta che le condizioni in cui si trovano alcune aree del cimitero vengono poste all’attenzione dell’amministrazione comunale. In passato, spesso, alcuni visitatori del camposanto avevano già lamentato una scarsa manutenzione. A queste, ora, si aggiungono le segnalazioni della minoranza, che incalza così il Comune per un tempestivo intervento a beneficio del principale camposanto della città.

Matteo Porfiri