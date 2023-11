Il cinema, il carcere in un ciclo di incontri

Tra le 20 sale scelte sul territorio nazionale per l’iniziativa ‘Leggere il cinema, leggere il mondo’ c’è anche il cinecircolo ‘Don Mauro. Nel corso del tempo’ di Monticelli. La rassegna propone un ciclo di proiezioni tra i titoli approfonditi dalla rivista Filmcronache. Si comincia stasera, alle 21, con ‘Empire of the light’ (2022, 119’) di Sam Mendes con Olivia Colman e Micheal Ward. Si prosegue il 23 novembre, alle 21, con ‘Grazie ragazzi’ (2023, 117’) di Riccardo Milani con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco e Vinicio Marchioni. Il film sarà l’occasione di approfondire la vita del carcere con Cristina Sabatini, capo area educativa della Casa circondariale di Marino, e Roberto Paoletti, responsabile del progetto di teatro sociale ‘Oltre le parole’ nelle case circondariali di Ascoli e di Montacuto. La rassegna si conclude il 30 novembre, sempre alle 21, con ‘Lunana, il villaggio alla fine del mondo’.