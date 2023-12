Il Cinema Margherita riapre le porte dopo il restyling

Il Cinema Margherita di Cupra Marittima cambia volto.

Dopo quattro giorni di chiusura, riapre le porte con un restyling della biglietteria realizzata dallo scenografo Lodovico Gennaro. Per l’occasione è stato scelto un classico del Natale e della cinematografia più sperimentale. Oggi alle 19 sarà possibile infatti, dopo 30 anni, rivedere sul grande schermo "Nightmare before Christmas" di Henry Selick e Tim Burton. Un po’ di nostalgia, creatività ma soprattutto gaiezza che ben si adatta alla riapertura per il periodo natalizio. Un capolavoro capace di coinvolgere bimbi di tutte le età e cinefili più raffinati. Ingredienti giusti per un momento di rinnovamento. Si festeggerà quindi il restyling dopo 20 anni, ma anche i 63 anni del Margherita! Al termine della proiezione, infatti, oltre alla visione, si condividerà insieme agli spettatori una bella torta di compleanno per rinnovare gli auguri di lunga vita alla sala.