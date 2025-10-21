Il Circolo dei Sambenedettesi riparte con dieci appuntamenti

Riprende l’attività di incontri e conferenze del Circolo dei Sambenedettesi: saranno dieci appuntamenti, ormai tradizionali, (lunedì e venerdì), che svolgono la funzione di lezioni a tema sugli argomenti della storia cittadina, tradizioni, protagonisti della cultura e letteratura in vernacolo e della grande produzione letteraria nazionale e internazionale, con una scelta spesso legata al tema del mare. "Ringraziamo l’amministrazione comunale, Bim Tronto, Fondazione Carisap e gli sponsor che ci sostengono, con le strutture e con il patrocinio delle attività. In particolare Il Museo del Mare e l’Archivio Storico comunale per la collaborazione e l’ospitalità", ha detto il presidente della realtà, Gino Troli alla presentazione.

Si va dai protagonisti della poesia dialettale (Bice Piacentini e Giovanni Vespasiani, in particolare con Giancarlo Brandimarti e Oronzo Mauro), alla grande letteratura di un maestro della scrittura di mare come Corad, a cura di Filippo Massacci (27 ottobre sede del Cds), al contributo all’immagine della città dato dai film-maker Rovero Impiglia e Giacomo Cagnetti (venerdì 24 ottobre ore 17.30 Museo del Mare), all’arte di Carlo Crivelli nella sua espressione più vicina alla natura e ai suoi prodotti (Maria Lucia Gaetani e Gino Troli).

Su questa linea della produzione agricola della costa viene proposto un approfondimento storico sul ruolo che l’agrumicoltura ha avuto a San Benedetto e nel territorio piceno a cura di Olimpia Gobbi. Presente anche il tema musicale, con un viaggio dentro i brani più belli del rock di tutto il mondo a cura di Gianfranco Galiè. Alessandro Pertosa toccherà i temi filosofici, con una riflessione sul concetto di naufragio nelle sue varie accezioni letterarie e sociali. Sarà Marilena Papetti a condurre soci e amici del Cds per mano, attraverso le sue lezioni sul dialetto sambenedettese.

"Il nostro giornale, Lu Campanò – ha detto Patrizio Patrizi – giunge a 55 anni, continuerà nel frattempo a raccontarsi con sei inserti speciali che decennio per decennio ricostruiscono la storia di San Benedetto attraverso le sue pagine, rivisitate oggi: un’occasione per rileggere i cambiamenti e le costanti di una città che dagli anni ’70 ha vissuto tante trasformazioni. Impegno del Cds fino a Natale sarà la pubblicazione dell’opera completa di Bice Piacentini, all’interno di una collana che vede insieme i grandi poeti del nostro dialetto (Vespasiani, già uscito a cura della famiglia, Piacentini, a dicembre, e Ernesto Spina nel 2026, e poi tutti gli altri poeti di rilievo del dopoguerra).

Stefania Mezzina