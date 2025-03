Il Circolo Nautico brilla al trofeo. Optimist Italia

Il Circolo Nautico Sambenedettese ha partecipato alla prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving – Bper Banca Crotone International Carnival Race, che si è svolta a Crotone. Eccellenti i risultati per il Circolo della riviera, che si è aggiudicato il secondo posto con Agata Bonaventura nella regata della Divisione B femminile: la velista sambenedettese si è classificata, complessivamente, al settimo posto su ben quaranta cadetti iscritti. Giorgio Nibbi, nella Divisione A maschile, ha conquistato il dodicesimo posto su duecentocinquanta atleti. Oltre ad Agata e Giorgio, il Circolo Nautico Sambenedettese ha gareggiato nella regata internazionale crotonese con Leonardo Hiro Massi, Chiara Coccia, Dafne Parere, Gloria Parere e Filippo Costanzo. Tanta soddisfazione all’interno del Cns, manifestata in primis dall’istruttore Andrea Novelli: "Una trasferta molto impegnativa, quella di Crotone, per le caratteristiche del mare in quella zona della Calabria in questo periodo – ha dichiarato – non a caso, la terza giornata di regate ha subito uno stop forzato per vento sostenuto. Si è trattato di un’esperienza molto formativa per i nostri giovani atleti che però, nel primo confronto del 2025, una regata internazionale, si sono fatti trovare tutti pronti e a loro va il ringraziamento per aver iniziato la stagione nel migliore dei modi". Occorre rammentare, a tal proposito, che la prossima tappa del circuito Optimist Italia Kinder Joy of Moving si terrà da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025 presso la Lega Navale Italiana di Follonica.