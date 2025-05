Il Circolo nautico per la prima volta al Nastro rosa

Grande soddisfazione per il Circolo Nautico Sambenedettese: per la prima volta parteciperà alla prestigiosa competizione velica Marina Militare Nastro Rosa Tour. Il tour partirà l’8 giugno da Venezia e si concluderà il 13 luglio a Genova, per una manifestazione unica nel suo genere: un vero Giro d’Italia a vela, che coinvolge oltre 30 imbarcazioni, 40 atleti provenienti da 16 nazioni e si articola nelle discipline offshore, inshore e board.

Alla presentazione dell’evento c’era l’assessore Laura Camaioni: "San Benedetto è aperta allo sport e quest’anno è d’oro per la città, portate anche voi in alto i colori rossoblu" ha detto. Essere presenti al Nastro Rosa è per noi motivo di orgoglio immenso – afferma il presidente del Cns, Igor Baiocchi –. È la prima volta nella nostra storia che portiamo i colori di San Benedetto in una competizione di questo livello. È il coronamento di anni di lavoro".

"Per il Cns – ha detto Andrea Novelli, ds vela - è un’occasione per rilanciare l’immagine della vela sambenedettese su un palcoscenico di rilievo. Ce la metteremo tutta per cercare la vittoria nelle singole tappe, sarebbe un bel risultato. Mi piace sottolineare che la squadra è composta da ragazzi tutti nati e cresciuti al Circolo Nautico".

Per la vice presidente del Cns Laura Cennini "quando bel 2023 balenò la possibilità di ospitare una tappa del Nastro Rosa ci sembrava una cosa bellissima e oggi che ne saremo parte attiva lo è ancora di più". Gli equipaggi saranno composti da due persone: atleti ed ex atleti del Cns che si alterneranno saranno Andrea Novelli, Matteo Pincherle, Massimiliano Salvi, Alberto Magni, Leonardo Mannozzi, Lorenzo Caucci, Leonardo Scarpetti, Fabio Sciarra, Lorenzo Cameli e Michele Bonetti.

Stefania Mezzina